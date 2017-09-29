Москва, 29 сентября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Согласно предлагаемому правительством проекту федерального бюджета на 2018—2020 годы, в 2018 году в бюджеты субъектов РФ и города Байконур может поступить порядка 1,652 трлн рублей. Такие цифры правительство предлагает использовать в качестве бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

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Из них порядка 804,3 млрд рублей правительством предлагается выделить в качестве дотаций местным бюджетам. В федеральном бюджете 2017 года на межбюджетные трансферты общего характера правительство выделило чуть меньше — 757,4 млрд рублей. При этом при внесении изменений в госсмету в июне 2017 года депутаты дополнительно выделили для пополнения региональных бюджетов порядка 13 млрд рублей. Из них 3 мдрд рублей направлены на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ, а 10 млрд рублей будут выделены в качестве поощрения и распределены между субъектами РФ, которые продемонстрируют наиболее успешные показатели в сфере улучшения налогового потенциала.

В 2018 году на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ уйдет 645,1 млрд рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов — еще 48,7 млрд рублей. Порядка 19,96 млрд рублей правительство предлагает перечислить регионам за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.

При этом на содержание объектов инфраструктуры города Байконур из федерального бюджета предлагается перечислить 1,024 млрд рублей.

Кроме того, правительство также предлагает выделить региональным бюджетам субсидии в размере 408,5 млрд рублей. Еще 304,1 млрд рублей будут направлены в регионы в качестве субвенций на исполнение государственных программ. В случае, если госпрограммы не будут выполнены, регионам придется вернуть эти средства обратно в федеральный бюджет.