Санкт-Петербург, 29 сентября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» стремительно приближается к пределу своей пропускной способности, что заставляет управляющую компанию «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) искать пути перераспределения пассажиропотока и задумываться о расширении воздушной гавани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 29 сентября коммерческий директор «ВВСС» Евгений Ильин.

Аэропорт Пулково

По его словам, уже к концу 2018 года аэропорт может добиться показателя в 17,5 млн перевезенных пассажиров при максимальной проектной нагрузке в 18 млн человек. Так, в 2017 году компания ожидает увеличения объема пассажиропотока на 20%, что приведет к показателю в 16 млн перевезенных пассажиров, в 2018 году предполагается рост еще на 10%.

По словам Ильина, на рост объема перевозок за последние два года повлияло улучшение макроэкономических показателей и относительное укрепление курса рубля. Например, весной этого года евро оценивался менее чем в 70 рублей, и это подстегнуло многих пассажиров к покупке билетов. Кроме того, Турция вернулась в сетку маршрутов, что дало серьезный рост за счет чартерных рейсов — с 55 тыс. до 500 тыс. пассажиров за 8 месяцев текущего года. Въездной же туризм в Петербург также показывает стабильный рост, особенно со стороны Китая.

В «Пулково» в этом году пришли авиакомпании Cyprus Airways, Tunisair, Nordica, Wizz Air, в зимний период к ним присоединятся Lucky Air, Buta Airways, Azimut. Кроме того, частоту рейсов увеличили такие международные авиакомпании, как KLM, Finnair, China Eastern, Hainan Airlines, Korean Air.

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Евгений Ильин подчеркнул, что аэропорт загружен неравномерно, поэтому у него есть возможность за счет распределения пиков увеличить пропускную способность. Но при этом компания «ВВСС» уже задумалась о дальнейших действиях. Одним из решений может стать реконструкция «Пулково-2» под хаб для лоукостеров. Возможно, туда удастся перенести растущее число рейсов российской «Победы» и привлечь других крупных бюджетных перевозчиков, надеются в «Пулково». Например, переговоры ведутся с малайзийской Air Asia.

«Анализируем, как правильнее поступить: инвестировать в реконструкцию «Пулково-2», чтобы использовать эту емкость и каким-то образом повлиять на распределение емкости всего аэропортового комплекса, либо не вкладываться в «Пулково-2», а начинать строительство уже сейчас для увеличения емкости в зоне центрального пассажирского терминала», — сказал Ильин.

Внутренняя рабочая группа в «ВВСС» в настоящее время занимается этой задачей, она должна принять решение до конца 2017 года. Заметим, согласно существующему концессионному соглашению о реконструкции аэропорта, последующие очереди развития, срок начала работ и их объем привязаны к точечным показателям, при приближении к границам которых «ВВСС» обязана начинать новую очередь строительства для расширения аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры.

«Если мы решаем, что «Пулково-2» мы реконструируем, часть трафика мы оттягиваем, тогда второй этап строительства немножко откладывается. Если мы считаем, что «Пулково-2» нам не интересно, тогда ускоряемся здесь», — обрисовал перспективы Ильин.

В рамках второй очереди реконструкции аэровокзала в «Пулково» должен фактически появиться еще один терминал для внутренних рейсов, который за счет дополнительных стоек регистрации, багажных отделений и другой инфраструктуры может увеличить емкость аэропорта примерно в 1,5 раза. Это произойдет путем пристройки новых посадочных галерей.

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Напомним, концессионное соглашение вступило в силу в 2010 году, оно предполагало реконструкцию и строительство терминалов, гостиницы, бизнес-центра, парковок, перронов, пожарных станций, энергоцентра и других объектов за счет собственных средств «ВВСС». Первый этап проекта завершился открытием нового пассажирского терминала в декабре 2013 года. Инвестиции составили порядка 1,2 млрд евро. Предполагается, что к 2039 году пропускная способность «Пулково» должна достичь не менее 35 млн человек в год.