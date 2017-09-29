Ярославль, 29 сентября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области разъяснили, почему на официальной слайд-презентации здание военного госпиталя отдано под ресторан и гостиницу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославский музей-заповедник

Напомним, у представителей общественности вызвало недоумение планы правительства разместить в здании военного госпиталя на улице Андропова ресторанно-гостиничный комплекс.

«А как же с планами вывести действующий военный госпиталь на Которосльной набережной рядом с храмом Михаила Архангела, куда решено перевести Ярославский музей-заповедник из-за планов передачи Спасского монастыря РПЦ?» — удивилась градозащитница Ольга Мазанова.

В департаменте туризма изначально сообщили о технической ошибке при подготовке презентации. Но сейчас в правительстве уточнили: на самом деле ошибки нет.

«Музей так и будет располагаться в комплексе зданий Военного госпиталя. Под его размещение пойдет основная часть площадей. Планируется дополнить музейный комплекс объектом питания и размещения, что позволит повысить привлекательность проекта и увеличить турпоток в музей. Дополняющая инфраструктура будет размещаться на незанятых музеем площадях», — пояснили в региональном правительстве.

Когда музей-заповедник будет переселяться в новое здание — пока неизвестно.