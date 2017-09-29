Петрозаводск, 29 сентября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Руководство Карелии поддерживает инициативу президента России ввести программу реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам, предоставленным из федеральной казны. Ранее правительство республики вместе с другими регионами обращалось в федеральные органы власти за такой поддержкой.

Пресс-служба правительства Карелии Артур Парфенчиков

«Чтобы не допустить концентрации всего объема долга в форме только одного долгового инструмента, структура государственного долга республики диверсифицирована в различных форматах — ценные бумаги, банковские кредиты, бюджетные кредиты из федерального казны, государственные гарантии республики», — рассказал ИА REGNUM глава региона Артур Парфенчиков.

Отметим, что объем госдолга Карелии к концу 2016 года составил 22,6 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом, темпы роста долга были сокращены на 6%. А с января по сентябрь 2017 года снижение составило еще 0,8%. Улучшена структура долга: доля рыночных обязательств снизилась к началу года на 4 процентных пункта и составила 42%. При этом в общей сумме регионального госдолга почти половину — 49% — составляют бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита казны и замещение долговых обязательств. Срок погашения — 2017−2019 годы.

«Общая сумма бюджетных кредитов, которую мы планируем реструктуризировать, — 11,2 млрд рублей, — заявил Артур Парфенчиков. — Программа реструктуризации бюджетных кредитов позволит «растянуть» график погашения до 7 лет, а в случае выполнения условий по росту собственных доходов — до 12 лет».

На первом этапе программы в 2018—2019 годах власти Карелии планируют реструктуризировать 6,7 млрд рублей, с учетом второго этапа в 2018—2021 годах — 8,4 млрд рублей. Это также позволит сократить расходы на обслуживание государственного долга. Так, в 2018 году экономия на процентных платежах составит порядка 9 млн рублей, при условии, если сохранится минимальная ставка за пользование бюджетными кредитами из федерального бюджета, которая в последние годы составляет 0,1% годовых.

«Дополнительные средства будут направлены на социально-экономическое развитие республики, главным образом, на реализацию «майских» указов президента России», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Как рассказала ИА REGNUM министр финансов Карелии Елена Антошина, сейчас в республике работают над формированием проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также над программой государственных заимствований.

«Основными задачами министерства финансов республики в сфере долговой политики в 2017 году и среднесрочной перспективе являются: снижение темпов роста госдолга, формирование структуры долга с приоритетом среднесрочных и долгосрочных заимствований», — отметила министр.

Пресс-служба правительства Карелии Елена Антошина

В минфине Карелии подчеркнули: все долговые обязательства республика исполняет неукоснительно на протяжении почти двух десятилетий. В апреле текущего года международное агентство Fitch Ratings подтвердило стабильный кредитный рейтинг Карелии, отметив при этом хорошее качество управления бюджетом и долгом. По мнению рейтингового агентства, у региона имеется потенциал для того, чтобы улучшить бюджетные показатели 2017−2018 годов.

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Напомним, 22 сентября в Ульяновске, в рамках заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов, рассчитанной на семь лет. Для отдельных, наиболее закредитованных регионов этот срок может быть увеличен до 12 лет.

Президент сообщил, что в первые два года реализации программы будут действовать максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Такой график, по мнению президента, позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

«Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», — сказал Владимир Путин.