Москва, 29 сентября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов («Единая Россия») попросил руководителей Генпрокуратуры, Следственного комитета и Министерства транспорта взять на личный контроль расследование обстоятельств обрушения пассажирского трапа в петербургском аэропорту «Пулково» и выплату компенсации пострадавшим, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Sztproc.ru Обрушение трапа в «Пулково»

Напомним, при обрушении площадки трапа вечером 28 сентября с трехметровой высоты упали 44-летняя женщина и ее годовалая внучка, прилетевшие рейсом из Москвы. Женщина сломала ногу и после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение, а ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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В своем письме Юрию Чайке, Александру Бастрыкину и Максиму Соколову депутат Михаил Романов обратил внимание на то, что в «Пулково» происходят системные сбои в обслуживании пассажиров и попросил провести комплексную проверку аэропорта.

Руководителей Генпрокуратуры и СКР Романов просит взять под личный контроль расследование обрушения трапа, а министра транспорта — проконтролировать оперативное и объективное назначение аэропортом компенсации физического и морального вреда пострадавшим.

В своем обращении депутат напомнил и о других ЧП, которые в последние годы произошли в «Пулково». Так, летом 2011 года с 5-метровой высоты в щель между трапом и бортом самолета упал 6-летний ребенок, получивший серьезные травмы и переломы.

В декабре 2014 года на летное поле аэропорта бесконтрольно проникали подростки, снимая это на видео и выкладывая записи в интернет.

В ноябре 2015 года тягачом наземных служб аэропорта был поврежден механизм передней стойки шасси самолета, что привело к задержке вылета рейса.

В октябре 2016 года произошло ЧП на эскалаторе аэропорта — шедший наверх подъемник внезапно пошел вниз, из-за чего одна из пассажирок упала и сильно повредила ногу.

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В июне 2017 года в одном из расположенных в аэропорту кафе на 4-летнюю девочку упал столик и придавил ребенку руку. Врачам пришлось ампутировать девочке два пальца.

«По факту предыдущих ЧП были возбуждены административные и уголовные дела. Тем не менее, регулярность чрезвычайных происшествий в Пулково наталкивает на мысль о том, что аэропорт не делает никаких выводов из произошедшего и не прикладывает усилий к тому, чтобы подобное не повторялось. Я надеюсь, что под контролем министра транспорта РФ Пулково выплатит потерпевшим в ЧП 28 сентября такую компенсацию, что назвать безнаказанным это происшествие будет нельзя. Но самое главное, чтобы эти деньги помогли пострадавшим женщине и ребенку. От всей души желаю им скорейшего выздоровления», — заявил Михаил Романов в своем обращении к главам трех ведомств.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2017 года самолет китайской авиакомпании получил повреждения от врезавшегося в него трапа в аэропорту «Пулково». Трап во время отгона столкнулся с самолетом авиакомпании China Southern Airlines, готовившимся к взлету. В этот момент на борту воздушного судна находились 70 пассажиров, никто из них не пострадал.