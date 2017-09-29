Ереван, 29 сентября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Несмотря на призыв властей Ирака к зарубежным авиакомпаниям приостановить с 29 сентября рейсы в международные аэропорты Сулеймании и Эрбиля в Иракском Курдистане, авиасообщение между Ереваном и Эрбилем продолжается.

Jeffrey Beall Аэропорт Эрбиля

Согласно онлайн-табло ереванского аэропорта «Звартноц», сегодня, 29 сентября, в 13:32 по местному времени в Эрбиль вылетел самолёт авиакомпании «Армения», который в 16:20 обратным рейсом уже вернулся в Ереван.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади 26 сентября заявил, что если власти Курдистана в течение трех дней не передадут КПП и международные аэропорты под контроль Багдада, то все международные рейсы в регион будут остановлены.

Турция, Иран, Ливан, Катар уже последовали призыву Багдада и отменили рейсы в Иракский Курдистан.

Как заявил в эфире радио «Свобода» Геворг Хачатрян, представитель авиакомпании «Армения», которая раз в неделю выполняет чартерные рейсы в Эрбиль, в их расписании на данный момент изменений не произошло.

Обычно рейсы в Курдистан и обратно выполняют в субботу. Перенос на пятницу Хачатрян объяснил тем, что они не выполняют регулярных рейсов, а предоставляют самолёт в аренду одной иракской кампании, которая и выразила желание перенести рейс на сегодня.

В Управлении гражданской авиации пояснили, что, пока нет окончательного решения о закрытии воздушной границы с Иракским Курдистаном, рейсы из Еревана в Эрбиль приостановлены не будут.

«Если воздушные границы будут закрыты, конечно, будет принято решение о продолжении или приостановке рейсов. В любом случае авиакомпания также должна решать. На данный момент они продолжают рейсы», — сказала пресс-секретарь управления.

В Иракском Курдистане 25 сентября состоялся референдум о независимости, в ходе которого более 93% жителей региона высказались за выход из состава Ирака. Ирак, большинство стран региона, а также мировое сообщество осудили данный шаг Эрбиля.