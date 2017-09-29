Минск, 29 сентября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Маловероятно, что очередная попытка белорусских властей осуществить либерализацию экономики страны увенчается успехом. Вывести страну из экономического кризиса таким способом точно не получится. Такое мнение высказал сегодня, 29 сентября, корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, руководитель образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов.

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«Я скептически оцениваю вероятность успешной реализации очередной попытки либерализации белорусской экономики. Белорусское руководство говорит и подписывает директивы о необходимости развития предпринимательской инициативы уже как минимум лет шесть, но заметного продвижения нет. Авторитарная политическая система с незащищенными правами собственности никогда не способствовала экономическому развитию. Поэтому гайдаровский вариант либерализации, который был возможен в России в условиях дефрагментации центральной власти после распада СССР, шокотерапии с отпуском цен и либерализацией торговли, в Белоруссии точно не пройдет», — отметил эксперт.

Так он прокомментировал подготовку республики к масштабной либерализации в экономике. Дело в том, что 26 сентября первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский внес на рассмотрение президента Белоруссии Александра Лукашенко основной документ по либерализации экономики, а именно проект декрета «О развитии предпринимательства». За счет этой директивы хотят уменьшить контроль бизнеса со стороны государства и увеличить его саморегулирование. Планируется также освободить частных предпринимателей от преодоления ряда административных и налоговых барьеров.

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Экономический кризис и очередной выпад в сторону Запада

Между тем страна вот уже несколько лет находится в состоянии тяжелого социально-экономического кризиса. По словам Балашова, кризис белорусской экономической модели очевиден, и Александр Лукашенко «как опытный политик не может не реагировать на эти вызовы». Однако либерализация экономики предполагает уход государства из стратегически важных секторов экономики и ослабление административного контроля над обществом и бизнесом, что несовместимо с самой сутью политической системы Лукашенко, уверен экономист.

«Поэтому, несмотря на искреннее желание президента РБ вывести страну из социально-экономического кризиса за счет либерализации экономической системы, вряд ли у него это получится»,— считает аналитик.

По его словам, посыл для Запада в очередных заявлениях белорусского руководства о либерализации экономики есть. Александр Лукашенко давно и успешно играет на противоречиях между Россией, о верности в союзнических отношениях с которой он клянется, и Западу, инвестиции и технологии с которого он хотел бы получить. Однако в результате, рассуждает доктор экономических наук, окончательная интеграция что с одной, что с другой стороной для президента Белоруссии как политика губительна.

Конкуренция с Россией

Что касается эффекта, который окажет либерализация белорусской экономики на связи с Россией, то, по словам экономиста, если белорусское руководство все-таки сумеет не на словах, а на деле понизить уровень административного давления на бизнес, конкурентоспособность белорусской продукции, основном рынком сбыта которой является Россия, может существенно возрасти.

«Не исключаю, что это станет элементом дополнительной напряженности и в без того не безоблачных российско-белорусских отношениях в рамках Таможенного Союза»,— заключил Алексей Балашов.

Сейчас на рассмотрение в Палату представителей Белоруссии уже поданы законопроекты по борьбе с монополиями, по вопросам госзакупок, партнёрства государства и частного бизнеса, усовершенствования банковского законодательства. Однако председатель палаты представителей Национального собрания страны Владимир Андрейченко призвал депутатов как можно быстрее заканчивать работу над проектами законов о либерализации экономики, чтобы их в скором времени можно было рассмотреть и принять.