Красноярск, 29 сентября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Новый асфальт, пешеходные дорожки, освещение, комфортные скамейки, современная детская игровая площадка — теперь так выглядит двор дома 52 по улице Северо-Енисейская в Красноярске благодаря участию в федеральной программе «Городская среда», инициированной фракцией партии «Единая Россия» в Государственной думе РФ. Накануне в обновлённой дворовой территории состоялся праздник двора, который дал возможность жителям порадоваться результатам общей работы.

Пресс-служба администрации Красноярска Жители Железнодорожного района Красноярска встретились на Празднике двора

«Работа была выполнена очень большая, проводились собрания с жителями, на которых мы вместе определяли каждый пункт благоустройства, утвердили проект, после чего также вместе следили за ходом работ, — рассказала директор управляющей компании Людмила Колкова. — Здорово, что программа «Городская среда», которую так активно поддерживают красноярцы, продолжится и в будущем году. Ведь это реальный шанс преобразить дворовые территории в соответствии с пожеланиями жильцов».

По словам члена совета дома Дзинтерса Эвана, участие в программе «Городская среда» показало, насколько много среди красноярцев — неравнодушных людей: «Активные жители контролировали подрядчика на каждом этапе, также как и управляющая компания. Все наши коррективы в работе учитывались. Несмотря на дождливую погоду, всё выполнено в срок. Результатом мы довольны, а главное — сердце радуется, когда видишь, сколько теперь на детской площадке детей и с каким удовольствием во дворе гуляют мамы с малышами».

Именно детвора стала самым главным участником праздника, тем более, что в обновлённом дворе для них — простор для игр: большой детский городок, в центре которого — яркий корабль.

Своим мнением поделилась депутат Красноярского городского совета депутатов Марина Малышева. «Масштабная программа по благоустройству дворов стала не только уникальной возможностью преобразить, сделать более ухоженными и комфортными дворовые территории, — отметила она, — главное — она позволила жителям объединиться ради общей цели, установить добрососедские отношения. Более того, новый облик двора, красочная игровая площадка привлекают сюда жителей и ребятню из соседних домов и это тоже — ценный результат программы».

С праздником двора и завершением ремонтных работ красноярцев поздравил глава города Эдхам Акбулатов. «Программа «Городская среда» преследует цель вовлечь красноярцев, жителей нашей страны в преобразование самого главного общественного пространства — двора, состояние которого во многом формирует настроение горожан, — подчеркнул он. — Рассчитываю, что после серьёзной работы, которую вы реализовали вместе, ваше настроение всегда будет хорошим и добрым по отношению друг к другу. Вам захочется как можно чаще встречаться и общаться в собственном дворе. Убеждён, что ваш пример вдохновит ваших соседей и поэтапно, благодаря обновлению близлежащих дворов, улица Северо-Енисейская станет одной из образцовых в нашем городе».

В Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» в этом году благоустраиваются 215 дворовых территорий. На реализацию проекта из федерального бюджета направлено более 300 млн рублей. Красноярцы активно поддержали данную программу: общая сумма софинансирования составила порядка 22 млн рублей. В настоящий момент ведётся формирование списков — участников программы по благоустройству дворовых территорий на будущий год.