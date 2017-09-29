Ярославль, 29 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов, о запуске которой заявил президент РФ Владимир Путин 22 сентября, позволит высвободить около 10 млрд рублей в бюджете Ярославской области за два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, в настоящий момент размер государственного долга региона стабилен и составляет по состоянию на 1 сентября — 35,6 млрд рублей. Рост госдолга удалось остановить во многом благодаря поддержке федерального бюджета и замене коммерческих кредитов льготными кредитами Минфина. Ставка по таким кредитам составляет всего 0,1% годовых, что существенно снижает затраты на обслуживание кредитных обязательств.

Структура государственного долга Ярославской области в настоящий момент выглядит так: государственные ценные бумаги — 50,6%, бюджетные кредиты из федерального бюджета — 46,5%, кредиты кредитных организаций — 2,9%. Доля «рыночных» долговых обязательств в общем объеме государственного долга составляет 53,5%.

Суть программы реструктуризации бюджетных кредитов в изменении объёмов и сроков их выплат. Планы реализации первого этапа программы наглядно отражены в таблице:

В соответствии с условиями заключенных соглашений

В соответствии с условиями реструктуризации

Поскольку кредитная ставка по бюджетным кредитам минимальна, изменение сроков погашения не приведёт к росту затрат на обслуживание долга. Более того, за счёт высвобождаемых средств Правительство Ярославской области планирует уменьшать существующий объём коммерческих кредитов.

«Очевидно, что долговая нагрузка областного бюджета значительно сократится. В результате уменьшения объема погашения долговых обязательств области соответственно уменьшится объем «рыночных» заимствований, необходимый для их погашения, что в свою очередь, позволит сократить расходы на обслуживание государственного долга области. Так, примерный объем экономии по расходам на обслуживание в 2018 году может составить 77 млн. руб., в 2019 году — 678 млн. руб. в зависимости от стоимости заимствований в 2018—2019 годах. Эти средства можно будет направить на приоритетные расходы областного бюджета», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Однако окончательное решение об использовании высвобождающихся средств в региональном правительстве ещё не принято.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа реструктуризации бюджетных кредитов расcчитана на 7 лет. Для регионов, которые в 2018—2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, будет предусмотрена дополнительная льгота, которая будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет.