Калуга, 29 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. 28 сентябряминистр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин принял участие в заседании круглого стола по вопросам взаимодействия Русской православной церкви и средств массовой информации. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, мероприятие, организованное в рамках XX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, состоялось в духовно-просветительском центре «Достояние» Никитского храма города Калуги.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области На заседании

Обсуждалась практическая работа и перспективы сотрудничества Церкви и СМИ в направлении популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания населения. «Эта работа ведется планомерно, — подчеркнул в своем выступлении Олег Калугин. — Большую роль здесь играет тесное и плодотворное взаимодействие органов власти, средств массовой информации, духовенства и общественных организаций».

Сохранение и приумножение традиционных духовно-нравственных ценностей президент России Владимир Путин обозначил в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации как основу российского общества. В ходе разговора его участники коснулись темы популяризации в СМИ исторических и церковных событий. Отмечалось, что памятные даты, которые РПЦ считает наиболее значимыми, важны и для государства. Так, 11 ноября — День победного окончания Великого стояния на Угре 1480 года, рождение российской государственности. В то же время, эта дата имеет особый смысл — она напоминает о духовных основах, благодаря которым нашим предкам удалось одержать победу и завоевать независимость.

Участники мероприятия высказали общее мнение, что освещение в СМИ памятных дат, значимых как для церковной, так и для светской истории должно преследовать общую созидательную цель и объединять общество на основе традиционных нравственных и духовных ценностей.