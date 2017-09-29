Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Белоруссия выступает за объединение международных усилий в борьбе с торговлей людьми, заявил заместитель главы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас, выступая на тематическом диалоге в штаб квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии 29 сентября.

Adamantine pictures За проволокой

Дапкюнас подчеркнул, что в настоящее время действия международного сообщества в борьбе с торговлей людьми разобщены, а усилия по борьбе с детской проституцией и порнографией далеки от необходимых мер. Белорусский дипломат призвал улучшить координацию действий в борьбе с детской проституцией и порнографией. Он сказал, что Группа друзей, которая объединилась в борьбе с торговлей людьми, готова сотрудничать с другими государствами — членами ООН.

Заместитель главы МИД Белоруссии добавил, что информационные технологии используются как в благих целях (образование, сотрудничество, сближение), так и для привлечения детей, как самых уязвимых пользователей сети, к порнографии и проституции. Информационные технологии также позволят торговцам людьми уйти от ответственности.

Тематический диалог «Торговля несовершеннолетними в цифровой век: пробуждая мир к крайней необходимости остановить торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, в том числе через интернет» был организован по инициативе Белоруссии с несколькими американскими неправительственными организациями.

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Отметим, 1 августа 2017 The Guardian опубликовала международную статистику, подготовленную в Центре прав человека им. Карра при Гарвардском университете, в области торговли людьми. Данные исследования говорят о том, что годовая прибыль от работорговли составляет $150 млрд. При этом секс-торговля составляет 50% всей прибыли работорговцев. Средняя прибыль с каждой жертвы сексуального рабства составляет $35 тыс. Она значительно превышает все остальные формы рабства.