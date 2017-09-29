Лансинг, США, 29 сентября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Штат Мичиган США признал независимость Нагорно-Карабахской Республики, сообщает комиссия «Ай Дата» штата Мичиган. Сенат штата принял резолюцию, которой призвал президента и Конгресс США признать Республику Нагорный Карабах, также известную как Арцах, установить экономические и культурные связи с данным государством, а также поддержать мир и стабильность на Южном Кавказе. Таким образом Мичиган стал восьмым штатом США, признавшим независимость НКР. До этого подобные резолюции приняли Род-Айленд, Массачусетс, Луизиана, Мэн, Калифорния, Джорджия и Гаваи.

Мы наши горы — монумент на вершине холма при въезде в Степанакерт

В резолюции также говорится (неофициальный перевод): «Принимая во внимание, что регион Арцаха входит в состав Южного Кавказа и является исторически армянской территорией, подавляющее большинство населения которой составляют армяне; а также

Принимая во внимание, что, несмотря на исторические и культурные связи региона с Арменией, в 1921 году Иосиф Сталин своевольно отделил Арцах от Армении и в нарушение национальных, территориальных прав и прав человека армянского народа передал отделенный регион Арцаха под административное управление Советского Азербайджана; а также

Принимая во внимание, что на протяжении десятилетий в ответ на мирные демонстрации армян за национальную независимость и за свободу личности, против репрессий и дискриминации со стороны Советского Азербайджана предпринимались акты насильственных репрессий со стороны вооруженных сил Советского Азербайджана, не допускающего самоопределение народа Арцаха; что кровавая реакция Советского Азербайджана привела к гибели этнических армян в Сумгаите (февраль 1988 года), Кировабаде (февраль 1988 года) и Баку (январь 1990 года), а также к насильственной депортации более 350.000 армян из Азербайджана; что вслед за сумгаитской трагедией Сенат Соединенных Штатов единогласно принял Поправку 2690 к законопроекту об ассигнованиях по иностранным операциям за бюджетный 1989 год (H.R.

4782) относительно карабахского конфликта, а также обратился к советскому правительству с призывом <уважать законные устремления армянского народа …>, отметив, что <десятки армян были убиты и ранены во время недавних беспорядков… >; а также

Принимая во внимание, что народ Арцаха подавляющим большинством голосов проголосовал за независимость. 10 декабря 1991 года, несмотря на продолжающиеся акты насилия в отношении народа Арцаха, в период распада Советского Союза состоялся всенародный референдум, провозгласивший независимую республику. В присутствии более 50 международных наблюдателей и в полном соответствии с международными нормами проведения свободных и справедливых выборов более 80 процентов избирателей, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании, в результате которого 98 процентов избирателей проголосовали за независимость. 6 января 1992 года, демократически избранный парламент Арцаха принял Декларацию о независимости Нагорно-Карабахской Республики; а также Принимая во внимание, что,

вопреки соглашению о прекращении огня, подписанному между Республикой Арцах, Азербайджаном и Арменией и поставившему конец интенсивным боевым действиям, продолжавшимся в течение нескольких лет, региональная напряженность и акты враждебных действий продолжают представлять угрозу безопасности и суверенитету Арцаха. Армянское население Арцаха остается непоколебимым в своих усилиях реализовать свое право на самоопределение и жить свободной от насилия и репрессий жизнью; признание правительства Арцаха со стороны международного сообщества может содействовать прекращению данного векового конфликта; учитывая вышеизложенное, Сенат принял решение: Призвать

Президента и Конгресс Соединенных Штатов признать свободную и независимую Республику Арцах; а также Призвать правительство

Соединенных Штатов укрепить и упрочить экономические и культурные связи нашей страны с Республикой Арцах и ее гражданами, продолжать содействовать гуманитарному и экономическому восстановлению региона; а также Поддержать продолжающиеся в рамках

международного сообщества усилия Республики Арцах, направленные на достижение окончательного решения региональных проблем и установление мира и стабильности в стратегически важном регионе Южного Кавказа; Направить копии данной резолюции Президенту

Соединенных Штатов, Председателю Сената Соединенных Штатов, Спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов и членам делегации Мичигана в Конгрессе».

На резолюцию штата Мичиган уже отреагировали в МИД Азербайджана.

«Внешняя политика США определяется федеральным правительством. В соответствии с взятыми на себя международными обязательствами правительство США признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ», — заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.