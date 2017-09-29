Гомель, Белоруссия, 29 сентября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В Белоруссии после запуска сети медицинских центров для детей отмечен рост числа здоровых детей. На конец сентября 2017 года доля абсолютно здоровых в республике выросла до 25%, сообщила главный государственный санитарный врач Наталья Жукова на церемонии открытия очередного центра в Гомеле.

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Она отметила, что рост индикатора обусловлен снижением числа детей с патологией репродуктивной системы и лечением психосоматических заболеваний у подростков. В своем выступлении Жукова отметила, что действия чиновников и врачей необходимо и дальше консолидировать, чтобы формировать в среде подростков доверительное отношение к взрослым и медикам.

«Как раз на это и направлена работа центра. Сюда подростки и молодежь смогут обратиться за консультациями, советом и поддержкой по вопросам физического и психологического здоровья, здорового образа жизни, а также проблем переходного возраста», — подчеркнула Жукова.

Новый центр был открыт на базе центральной городской детской поликлиники в Гомеле в соответствии с программой ЕС ООН «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД).

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Всего в стране планируется открыть 55 таких центров. В них дети и подростки смогут получать необходимую медицинскую помощь с учетом индивидуальных особенностей. Подобные учреждения уже работают в Орше, Гродно и Могилеве, еще два в ближайшее время откроются в Кобрине и Лиде.

Отметим, что в церемонии открытия гомельского центра приняла участие глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин. Она отметила, что охрана здоровья молодежи является общим приоритетом для Евросоюза и Белоруссии.

Ранее стало известно, в Белоруссии увеличилось число жителей, находящихся по уровню доходов за чертой бедности. За первое полугодии 2017 года численность населения с уровнем доходов ниже бюджета прожиточного минимума увеличилось с 5,5% до 6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.