Фестиваль «Великая ростовская уха» взял приз зрительских симпатий
Ростов, Ярославская область, 29 сентября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В рамках VII международного туристического форума Visit Russia подведены итоги конкурса промороликов, посвященных маршруту Золотое кольцо России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В этом году впервые проведен конкурса промороликов, посвященных маршруту Золотое кольцо России. На него поступило порядка 100 заявок из разных регионов страны.
«Это говорит об интересе туриндустрии к инструментам продвижения и высоком значении Золотого кольца в туристической отрасли. Ролики финалистов в полной мере должны были раскрыть конкретные особенности продукта и специфику места туристического интереса» — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
По итогам отборочного тура в финал конкурса вышло 20 работ, презентующих широкую линейку турпродуктов: экскурсионные маршруты, отели, туры, программы, фестивали, театрализованные экскурсии. В ходе голосования жюри конкурса определило восемь победителей в номинациях.
Кроме этого, победителя выбирали народным голосованием на странице в Facebookе. По итогам голосования приз зрительских симпатий завоевало некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение индустрии «Золотое кольцо» с роликом о фестивале «Великая ростовская уха — 2017».
На этом фестивале присутствовало 5000 человек. Общее количество приготовленной на фестивале ухи превысило 900 литров. В одном «царь-котле» шеф-поваром ресторана «Щучий двор» было сварено более 300 литров ухи.
Наградой во всех номинациях станет действенное продвижение — демонстрация роликов в офисах Visit Russia, расположенных в 12 странах мира.