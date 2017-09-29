Ростов, Ярославская область, 29 сентября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В рамках VII международного туристического форума Visit Russia подведены итоги конкурса промороликов, посвященных маршруту Золотое кольцо России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

НП «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Фестиваль Великая Ростовская уха

В этом году впервые проведен конкурса промороликов, посвященных маршруту Золотое кольцо России. На него поступило порядка 100 заявок из разных регионов страны.

«Это говорит об интересе туриндустрии к инструментам продвижения и высоком значении Золотого кольца в туристической отрасли. Ролики финалистов в полной мере должны были раскрыть конкретные особенности продукта и специфику места туристического интереса» — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

По итогам отборочного тура в финал конкурса вышло 20 работ, презентующих широкую линейку турпродуктов: экскурсионные маршруты, отели, туры, программы, фестивали, театрализованные экскурсии. В ходе голосования жюри конкурса определило восемь победителей в номинациях.

Кроме этого, победителя выбирали народным голосованием на странице в Facebookе. По итогам голосования приз зрительских симпатий завоевало некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение индустрии «Золотое кольцо» с роликом о фестивале «Великая ростовская уха — 2017».

На этом фестивале присутствовало 5000 человек. Общее количество приготовленной на фестивале ухи превысило 900 литров. В одном «царь-котле» шеф-поваром ресторана «Щучий двор» было сварено более 300 литров ухи.

Наградой во всех номинациях станет действенное продвижение — демонстрация роликов в офисах Visit Russia, расположенных в 12 странах мира.