Калуга, 29 сентября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Жители Калуги с ограниченными возможностями и особенно инвалиды-колясочники испытывают значительные трудности при передвижении по улицам областного центра, не могут попасть в магазины, социальные и медицинские учреждения. Об этом 29 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат законодательного собрания Калужской области Вячеслав Горбатин, активно занимающийся общественной деятельностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

По словам Горбатина, к нему обратился калужанин, инвалид первой группы Борис Дьяков с жалобой на невозможность посещать врачей в поликлинике на улице генерала Попова, дом 18. Общественник вызвался сопровождать инвалида в поликлинику.

«Подъехать на машине к зданию поликлиники весьма затруднительно. Невозможно войти в помещение, пандус отсутствует, а поручень приварен гораздо левее двери. В тамбуре инвалид не смог самостоятельно пройти, отсутствует поручень, не мог он также самостоятельно открыть дверь, пришлось держаться за трубу отопления. Практически вход для инвалида недоступен. И ещё один вопрос: возле поликлиники уложили плитку, которая возвышается над асфальтом сантиметров на 12, а это для инвалида-колясочника вообще неприступный барьер», — заявил Горбатин.

Ранее калужские общественники в ходе специальной акции обнаружили множество препятствий для инвалидов-колясочников. Исследование, включившее опрос людей с ограниченными возможностями, показало, что доля доступных объектов в Калуге для инвалидов составляет 56%, частично доступных — 25%, полностью недоступных — 19%. При практическом исследовании вопроса организации безбарьерной среды в городе, включившего оценку маршрута к социальным и медицинским объектам, выяснилось, что доля полностью или частично доступных маршрутов и вовсе составляет всего лишь 5%. Хотя за последние годы прогресс в обеспечении безбарьерной среды в Калуге наметился, однако препятствий на пути инвалидов множество.

Так, сразу несколько претензий у общественников возникло к качеству доступной среды городской больницы №5 Калуги. В первую очередь участники мониторинга обратили внимание на сложность подъезда к информационному щиту, на котором изображена схема безбарьерного доступа к медицинскому учреждению.

«Прописанный маршрут прост на бумаге, но на деле воспользоваться им нельзя. Трудности начинаются при подъезде к калитке с кнопкой вызова персонала. Инвалид-колясочник на наших глазах нажал на кнопку, но выхода работников больницы мы не дождались. Правда, для того, чтобы воспользоваться этой неработающей кнопкой, к ней ещё надо подобраться: асфальтовая дорожка на пути следования находится в неудовлетворительном состоянии. Пандус на центральном входе в учреждение непригоден для самостоятельного передвижения на инвалидной коляске», — заявила член регионального штаба ОНФ в Калужской области Светлана Ячкула.

По её словам, также сложно попасть инвалидам и в поликлинику №4, расположенную в микрорайоне Турынино.

«Качество и уровень функциональности многих пандусов в Калуге вызывает недоумение. Типичный пример — пандус, установленный на входе в поликлинику №4. Помимо того, что он по меньшей мере в три раза круче необходимого стандарта, ширина его металлических полозьев не соответствует расстановке колес инвалидной коляски», — подытожила Ячкула.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона, подчеркнул, что необходимо активизировать развитие безбарьерной среды как необходимого условия полноценного участия жителей с ограниченными возможностями в жизни современного общества. Анатолий Артамонов также отметил важность пропаганды примеров активной жизненной позиции инвалидов.