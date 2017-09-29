Калуга, 29 сентября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Обсуждалось состояние работы по противодействию незаконной миграции, нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также дополнительные меры по повышению уровня взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных структур в данной сфере.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи отмечалось, что на протяжении последних лет в области наблюдается увеличение миграционного потока. За восемь месяцев текущего года поставлено на миграционный учет 153 869 иностранных граждан и лиц без гражданства, оформлено 15 709 патентов для осуществления трудовой деятельности. На территории региона активно продолжается реализация Государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016−2021 годы. В 2017 году на учет поставлено 5634 ее участника.

В целях повышения эффективности государственного контроля в сфере миграционных отношений и принятия мер к работодателям, незаконно использующим иностранную рабочую силу, УМВД России по Калужской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия. В ходе операции «Нелегал-2017» за 8 месяцев текущего года выявлено 295 фактов нарушения миграционного законодательства и возбуждено 114 уголовных дел, в период проведения «Цунами» — 1655 фактов нарушений. Помимо этого — 2600 лиц, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания и незаконно осуществляющих трудовую деятельность. В отношении них приняты меры административного воздействия, в том числе 214 человек выдворены за пределы России. Вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму около 22 миллионов рублей.

В целях пресечения нелегальной трудовой миграции особое внимание уделяется определению объективной потребности в иностранных работниках и подготовке оптимальных предложений по объемам квот на осуществление ими трудовой деятельности. Повышение требований к соблюдению работодателями действующего законодательства позволило сократить численность привлекаемых в регион иностранных работников с 3877 человек в 2015 году до 2289 — в 2016 году и 1818 — в 2017 году.

В 2017 году в области начал работу Многофункциональный миграционный центр, где иностранным гражданам предоставляют все государственные услуги по оформлению документов по системе «единого окна».

Положительно оценив первые результаты работы ММЦ и его эффективность, Анатолий Артамонов особо подчеркнул, что это позволило организовать прием мигрантов на современном уровне, не оставив возможностей для проявления коррупции в данной сфере.

Участники совещания внесли ряд предложений по дальнейшему улучшению работы учреждения.

Говоря о необходимости повышения уровня противодействия незаконной миграции, Анатолий Артамонов отметил, что основные направления данной работы намечены Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На основе решений главы государства в области реализуется Концепция миграционной политики до 2025 года. «В этом документе изложены основные принципы, которыми мы должны руководствоваться для регулирования любых отношений в этой сфере», — подчеркнул глава региона.

В ходе совещания речь также шла об эффективности функционирования системы профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на территории области несовершеннолетними.

В этой работе участвуют органы государственной власти, местного самоуправления, правоохранительные структуры, здравоохранение, учреждения социального обслуживания. Межведомственное взаимодействие заключается в обмене информацией, проведении совместных профилактических мероприятий, реализации социальных программ и проектов. В области действуют 303 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приоритетным направлением является выявление и оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Количество таких семей за последние три года снизилось в регионе на 23,7%. Численность безнадзорных детей сократилась на 27,3%. За 8 месяцев текущего года поставлены на профилактический учёт 510 родителей, отрицательно влияющих на своих детей и не занимающихся их воспитанием.

В целях недопущения популяризации в подростковой среде криминальной субкультуры проведено более 2300 профилактических лекций для учащихся по данной тематике. Во всех школах области созданы родительские патрули, которые в этом году более 550 раз осуществили выходы в места массового пребывания молодежи. Эффективно были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Здоровье» и «Подросток».

Благодаря принимаемым мерам за 8 месяцев текущего года в области на 20,5% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием, на 26,4% сократилось число групповых преступлений. Более 700 правонарушителей, состоящих на учете (72% от общего количества подростков указанной категории), вовлечены в организованные формы досуга — кружки, секции, клубы.

Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления муниципальных образований области активнее осуществлять работу по подготовке проектов и привлечению грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Подводя итог, Анатолий Артамонов отметил необходимость привлечения в образовательную сферу талантливых педагогов и спортивных тренеров, способных своим личным примером повлиять на воспитание «трудных» детей. При этом, по мнению губернатора, стоит вспомнить положительный исторический опыт нашей страны в борьбе с подростковой преступностью.

«Только заинтересованная воспитательная работа может дать результат. Каждый ребенок должен получить возможность приобщиться к интересной для него части общества, где ему уделят внимание», — подчеркнул глава региона.

Он также заметил, что в такой заботе нуждаются не только семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и вполне благополучные.