Тутаев, Ярославская область, 29 сентября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В муниципальном совете Тутаевского района Ярославской области прошло последнее заседание, через месяц состав соберется в новом, кооптированном виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Тутаевской районной администрации.

Страница в Facebook Дмитрия Юнусова Глава района Дмитрий Юнусов и спикер Совета Владимир Кудричев

У избранных в 2012 году районных депутатов срок мандата заканчивается 14 октября. Новый состав будет кооптированным. Кооптация — введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов.

Автоматически в число делегатов попадают пять глав поселений. Остальные депутаты будут делегированы из поселенческих муниципальных советов, исходя из численности населения территорий.

«Мы стремимся делать так, чтобы каждое поселение имело своих представителей в муниципальном совете. Ведь Тутаев, как райцентр имеет преимущества и на обычных выборах в совет могли бы пройти только представители Тутаева, поскольку у них больше возможностей. И малые поселения не имели бы своих депутатов. Сейчас мы отказываемся от классических выборов в совет. Каждое поселение получает гарантированное число депутатских мест в райсовете. А кто именно займет эти места — выберут люди в своих поселениях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Состав муниципального совета района будет постоянно меняться, поскольку в каждом поселении депутаты избирались в разное время. Как только их сроки полномочия будут заканчиваться, они будут уступать свое место в райсовете новым народным избранникам.