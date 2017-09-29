Ярославль, 29 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославле в здании военного госпиталя по улице Андропова власти региона хотят разместить ресторанный комплекс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Планы по развитию туризма

Губернатор области Дмитрий Миронов на своей страничке в «Фейсбуке» разместил планы правительства региона по развитию туристической отрасли.

«Подчеркну: к развитию туризма мы подходим комплексно. Разработка новых турпродуктов — лишь часть работы. Мы понимаем, что туристы не поедут к нам, если не будет комфортных гостиниц, хороших дорог и удобного транспорта. Проведен аудит дорог, ведущих к крупным туристическим объектам. В ближайшие годы надо привести их в порядок», — написал он в соцсети.

Этот же вопрос обсуждался на региональном заседании правительства. Недоумение представителей общественности вызвал один из слайдов видеопрезентации. На нем видно, что в здании бывшего военного госпиталя собираются разместить гостинично-ресторанный комплекс.

«Загадочные планы приспособления госпиталя под ресторанно-гостиничный комплекс. А как же с планами вывести действующий военный госпиталь на Которосльной набережной рядом с храмом Михаила Архангела, куда решено перевести Ярославский музей-заповедник из-за планов передачи Спасского монастыря РПЦ?» — удивилась градозащитница Ольга Мазанова.

«Это техническая ошибка при подготовке презентации. Бывшее здание военного госпиталя как планировалось под размещение музея, так пока и планируется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте туризма.

Мы попросили правительство области дать ответ о том, что же все-таки планируется разместить на месте военного госпиталя.