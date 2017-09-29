Новороссийск, Краснодарский край, 29 сентября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края уже пятые сутки дует сильный северо-восточный ветер. По прогнозам синоптиков, он сохранится до конца сегодняшнего дня, 29 сентября. Наследить непогода в городе уже успела. Так, порывами ветра повалено почти шесть десятков деревьев, передает ИА REGNUM. Сегодня их продолжат убирать с городских улиц и дворов спасатели.

Admnvrsk.ru Ураганный ветер в Новороссийке

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Также ведутся работы по восстановлению кровли на улице Губернского и по улице Набережная адмирала Серебрякова. Здесь повреждено 600 кв. м. Кроме того, уже принято 388 заявок от жителей частного сектора по обрыву воздушных линий электроснабжения. К их выполнению приступили 10 бригад НЭСК и две бригады энергетиков из соседних городов.

Vk.com Скриншот со страницы «Супер новости Новороссийска — gorod-novoross.ru»

Устранять последствия непогоды будут всенародно уже завтра, 30 сентября. В городе объявлен общегородской субботник.

В городе сохраняется штормовое предупреждение, силы РСЧС Новороссийска находятся в режиме повышенной готовности.

«Доброе утро Новороссийск! Как прошла ночь? Крыша и забор на месте? Машина цела? Окна целы? Электричество присутствует? Если все на месте и все цело, то можно считать, что очередной день норд-оста начался удачно!» — подбадривают друг друга горожане в соцсетях.

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Добавим, что с 23 сентября в связи с усилением ветра была приостановлена работа Керченской паромной переправы. К утру сегодняшнего дня в порту «Кавказ» (на трех накопительных площадках) в очереди на погрузку скопились 664 автомобиля — грузовики, автобусы, легковушки. «Заложников» непогоды обеспечивают едой и водой. За последние сутки в полевых кухнях накормлено 1,3 тыс. человек.

Admnvrsk.ru Непогода

По прогнозу синоптиков, в Новороссийске в сильный северо-восточный ветер сохранится в течение суток 29 сентября. Ослабеет он только в завтрашнему дню.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода в Новороссийске не стала причиной ни коммунальных, ни техногенных аварий. Никто не пострадал.