Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 сентября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Бюро Переславского района КПРФ заявляет о грубом нарушении закона о выборах и требует отменить результаты голосования 10 сентября 2017 по Переславлю.

Правительство Ярославской области

28 сентября 2017 года на заседании городской Думы глава фракции КПРФ Александр Дыма сделал громкое заявление и рассказал о грубом вмешательстве в деятельность политической партии со стороны городской администрации.

Незадолго до выборов губернатора Ярославской области в Переславле были демонтированы стенды, на которых размещались информационные материалы политической партии КПРФ, в частности сведения о кандидате в губернаторы от коммунистов. Стенды были демонтированы сотрудниками Управления муниципального контроля с ведома председателя политсовета местного отделения партии «Единая Россия», мэра Переславля Владимира Волкова. По сообщению Александра Дымы, в конце августа он был вызван в Управление муниципального контроля, где ему были предъявлены обвинения в незаконном размещении рекламных конструкций и было предложено демонтировать их.

Александр Дыма встретился с Владимиром Волковым и разъяснил ему, что стенды были установлены больше 20 лет назад по предложению администрации города, чтобы информация политических партий не размещалась хаотично. Да, сейчас стенды выглядят непривлекательно, но в данный момент у партии нет сил и средств, чтобы привести их в порядок. Глава города обещал подумать, что можно сделать. Однако никакого решения Александру Дыма предложено не было. Через несколько дней он был вызван в полицию, куда обратилось Управление муниципального контроля с заявлением о незаконном размещении на городской земле рекламных конструкций партией КПРФ. В полиции выяснилось, что состава административного правонарушения в действиях отделения партии нет. Однако вскоре стенды были демонтированы без предупреждения.

Переславские коммунисты считают, что этими действиями администрации местному отделению партии нанесен имущественный и политический вред.

«Тем самым был нарушен закон «О политических партиях РФ», прямо запрещающий каким-либо способом препятствовать деятельности политических партий. А также нарушен закон «О выборах в Ярославской области», запрещающий препятствовать волеизъявлению граждан, поскольку на вышеуказанных информационных стендах была размещена предвыборная информация о кандидате в губернаторы Ярославской области от Ярославского отделения КПРФ, что предусматривает уголовную ответственность виновных» — говорится в заявлении Александра Дымы.

В связи с вышеизложенным сейчас готовится иск в суд с требованием восстановить имущество, о привлечении к ответственности виновных в нарушении действующего законодательства — как отдавших незаконные распоряжения, так и исполнявших их, отмене результатов выборов губернатора Ярославской области по городу Переславлю-Залесскому.

Одновременно будут направлены информационные письма руководителю регионального отделения «Единой России», губернатору Ярославской области, председателю Ярославской областной избирательной комиссии, фракции КПРФ в ГД РФ.

Присутствовавшие на заседании заместители мэра Переславля Виталий Леженко и Максим Фархутдинов никак не прокомментировали заявление Александра Дымы. Депутаты также молча приняли информацию к сведению. Председатель Думы Сергей Корниенко сказал, что реакция на заявление обязательно будет позже.