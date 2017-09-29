Минск, 29 сентября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Всемирный банк поддержит частные предприятия Белоруссии новым кредитом. Так, совет директоров ВБ сегодня, 29 сентября, одобрил заем в размере $60 млн для Банка развития Республики Беларусь (БРРБ). Эти деньги планируется использовать для реализации нового проекта по расширению доступа к финансированию белорусских микро, малых и средних предприятий. Об этом сообщили в белорусском представительстве Всемирного банка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

По словам главы представительства Всемирного банка в республике Алекса Кремера, частные предприятия из-за отсутствия доступа к финансовым ресурсам не могут вкладывать деньги в бизнес и создавать новые рабочие места. Кремер считает, что проект «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» должен повысить занятость среди населения.

Как ранее сообщалось, уже в октябре 2017 года Всемирный банк и Банком развития по привлечению ресурсов Белоруссии подпишут соответствующее соглашение. Планируется, что белорусские предпринимали смогут получить доступ к финансовым ресурсам в начале 2018 года.

Подобный кредит выделяется уже не в первый раз. С 2014 года было вложено около 150 млн рублей 1200 проектов. Предыдущая программа действовала с 2014 по 2016 год.

Отметим, что Белоруссия уже давно надеется на всевозможные кредиты Всемирного банка. По этому поводу, например, в 2016 году президент республики Александр Лукашенко встречался с вице-президентом банка по региону Европы и Средней Азии Сирилом Мюллером. В целом за последние шесть лет Минск получил около $1 млрд ресурсов Всемирного банка на свои проекты.

Однако, как передавало ранее ИА REGNUM, в период, когда в отношениях между Белоруссией и Западом наблюдалось заметное похолодание, множество западных банков, международных финансовых организаций либо полностью отказались сотрудничать с белорусском правительством, либо сократили уровень участия в общих проектах. Тогда Лукашенко начал брать больше кредитов у китайских банков и организаций, пытаясь компенсировать потерю финансовых потоков с Запада. Займы получить удалось, однако при этом увеличился государственный долг страны, а основные задачи решить так и не удалось.

Сегодня основной инвестор в экономику РБ — Россия. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в самой России, Москва продолжает поддерживать своего партнёра, выдавая напрямую и косвенную кредиты. 65% внешнего госдолга Белоруссии — это российские деньги. Причем российская сторона не отказывается кредитовать соседнюю страну, несмотря на то, что Минск часто не выполняет взятые на себя обязательства по проведению реформ. Власти так и не может вытащить страну из экономического кризиса.

Важно также понимать, что кредит Всемирного банка в размере $60 млн на реализацию программы «Расширения доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» является еще одной мерой по либерализации белорусской экономики. 26 сентября первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский представил на рассмотрение президента РБ проект декрета «О развитии предпринимательства». Теперь белорусские чиновники хотят, как можно скорее принять ряд законопроектов по либерализации экономики, расплачиваться за которую придется населению.

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