Минск, 29 сентября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Развитие возобновляемой энергетики — одна из стратегических и тактических задач для Белоруссии на ближайшее время, в частности планируется активизировать работу с переработкой отходов в энергию. Об этом заявила 28 сентября на полях Белорусского инвестиционного форума первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Ветровая турбина

По ее словам, развитие возобновляемых энергоисточников является важной задачей на ближайшее время. Эта работа не должна ограничиваться только в сфере солнечной и ветровой энергетики, поскольку одна из серьезных проблем в республике — обращение с отходами, отметила Малкина.

«Сегодня мы начинаем говорить о производстве из отходов энергии. Это направление является наиболее инвестиционно привлекательным», — объяснила первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

За последние 15 лет Белоруссия потратила $733 млн из различных международных фондов на развитие ВИЭ. Причем и после запуска Белорусской АЭС власти не планируют сворачивать проекты по «зеленой» энергетике, сказала Малкина.

Напомним, что, по данным Белстата, в 2016 году доля ВИЭ в структуре потребляемых топливно-энергетических ресурсов страны составила 5,7%. К 2018 году этот показатель должен увеличиться до 6%. Сегодня в Белоруссии эксплуатируются 68 ветряных установок, 59 гидроэлектростанций, 35 биогазовых установок, 101 фотоэлектрическая станция аккумулирует энергию солнца, еще 25 тепловых насосов используют как источник энергии тепло Земли, 387 установок перерабатывают древесное топливо и биомассу. За счет «зеленых» источников в настоящее время в республике производится максимум 1,2 млрд кВт/ч в год.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в этом году в рамках энергосбережения и альтернативной энергетики в Гродно завершили строительство 120-квартирного дома, для обеспечения энергией которого используют энергию земли, солнца, воздуха и сточных вод. Правда, это удовольствие не из дешевых: всё оборудование подняло стоимость квадратного метра в здании на 3% по сравнению с аналогичными домами.

Еще одна сомнительная идея — создание зарядных станций для электромобилей. Сейчас в Белоруссии всего несколько таких станций в Минске и Гомеле. Необходимости в них нет, поскольку на белорусских НПЗ производят топливо хорошего качества и по приемлемой цене, в результате чего альтернативное топливо почти не пользуется популярностью. Однако власти все же решили, что в стране надо установить, как можно больше зарядных станций для электромобилей: сначала не менее 20 таких станций, а потом и вовсе 500. Главный аргумент — обеспечение благоприятных условий для европейского туризма в РБ.

Также Минск собирается эксплуатировать биогазовые установки. Как заявляла заместитель министра энергетики Ольга Прудникова ранее, в качестве дополнительного топлива для установок планируется использовать торф. При этом в целом ряд белорусских политиков позиционирует применение биогаза, энергии биомассы как приемлемый компромисс между необходимостью экономить на российском газе и невозможностью активно инвестировать в ветро‑ и солнечную энергетику. Солнечные и ветряные установки очень дорогие и при этом долго окупаются. Однако это не единственная проблема. По словам представителя «НТЦ Тонкопленочных технологий в энергетике» Евгения Терукова, большая проблема связана с развитием солнечной энергетики в России, так как 70% комплектующих, которые применяются при создании солнечных электростанций в Белоруссии, производят в РФ.

В то же время стоит отметить, что никакие возобновляемые источники энергии не могут сравниться по эффективности и надежности, например, с АЭС. Полномасштабное внедрение «зеленых» технологий ставит страну в зависимость от погодных условий. К тому же для увеличения доли ВИЭ в энергобалансе всего на пару процентов необходимы колоссальные инвестиции, исчисляемые миллионами долларов. То, что Белоруссия может пойти на такую меру в условиях экономического кризиса и множества нерешенных социальных проблемы, маловероятно.