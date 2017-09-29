Ярославль, 29 сентября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует провести работы по восстановлению чугунного ограждения на Которосльной набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Выбракованные решетки заменят

«Будет проведена частичная дефектовка и подрядчик отвезет секции ограждения для ремонта. Поэтому переживать не стоит, ограждение никуда не пропадет, его установят обратно сразу же после ремонта» — сказал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.

Всего под ремонт и восстановление задефектовано порядка 30 процентов ограждения на Которосльной набережной. Помимо этого грунт, который находится на набережной, достаточно подвижный, и на данный момент зафиксирован уклон ограждения. Оно стоит достаточно прочно, но в тоже время портит внешний вид. В ходе запланированных работ ограждение полностью приведут в порядок и выровняют.

«К сожалению, качественно произвести ремонт этого ограждения на месте невозможно. Мы планируем полностью удалить старую краску, прогрунтовать секции ограждения и покрасить. Это делается в заводских условиях. Недостающие элементы и элементы, имеющие дефекты, мы отольем заново. Для этого специально сделаны нужные чертежи» — рассказал генеральный директор подрядной организации Вячеслав Меньшиков.

Ремонт ограждения начнется через неделю, после проведения подготовительных работ на заводе.

Но есть один существенный нюанс, о котором в мэрии забыли или не учли его. В июне этого года Которосльная набережная получила статус выявленного объекта культурного наследия. Под защиту государства попали решетки и откосы набережной.

Теперь в течение года Которосльная набережная должна пройти государственную историко-культурную экспертизу, и если она признает важность объекта, то он войдет в реестр объектов культурного наследия. Это означает, что видоизменять его можно будет только с разрешения органа охраны. А пока набережная не внесена в реестр и имеет, по сути, статус «кандидата», видоизменять ее невозможно вообще.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ремонт выявленного объекта делать можно, но только с разрешения органа охраны. Мэрия Ярославля в департамент ОКН региона за разрешением не обращалась.