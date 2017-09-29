Санкт-Петербург, 29 сентября, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В сентябре свет увидела серия литературных комиксов «Хармсиниада» в новом переиздании. Сборник рисованных историй Алексея Никитина по «анегдотам» Даниила Хармса и историям, которые ему приписывали, выпустило издательство «Бумкнига».

Издательство «Бумкнига» Фрагмент литературного комикса «Хармсиниада»

Издательство «Бумкнига» Обложка литературного комикса «Хармсиниада»

Долгое время представление о Хармсе и его творчестве было весьма смутным. Ему приписывали много произведений, которые Даниил Иванович и в глаза не видел. Однако время шло, и личность писателя начала проясняться. Более того, в негласный клуб поклонников Хармса вступало все больше человек. Среди них оказался и комиксист Алексей Никитин.

«Мне попали в руки листы, отпечатанные на печатной машинке с очень смешными и необычными анекдотами про писателей. Это выдавалось за Хармса (после них я и настоящего Хармса принялся читать). Будучи вдохновлен, я одним махом создал первые двенадцать страниц комикса. А несколько погодя, договорившись с издательством, приступил к созданию полноценной книги», — рассказывает Никитин.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент литературного комикса «Хармсиниада»

Работа над книгой заняла год, она вышла в 1998 году. Затем была переиздана еще четыре раза, два из которых были сделаны без согласия автора. Шестое издание отличается от оригинальной «Хармсиады» — форматом, более полным составом и различными дополнениями.

В состав нового сборника вошли истории Хармса из его «Анегдотов из жизни Пушкина» (1939 г.), пьеса «Пушкин и Гоголь» и анекдоты Владимира Пятницкого и Натальи Доброхотовой, которые долго приписывались Даниилу Ивановичу. Короткие юмористические истории рассказывают о таких великих классиках, как Лермонтов, Достоевский, Толстой и Гоголь. Кроме того, в качестве дополнений в сборник вошли «Молодые годы старика Державина» и «Державин и Пушкин».

«В свое время я купил сборник в магазине и был покорен этими комиксами. С Алексеем мы познакомились где-то в 2005 году и сделали вместе несколько выставочных и книжных проектов. Еще в 2011 году мы хотели издать книгу, но тогда этого сделать не получилось. И я считаю, что сегодня для этого самое подходящее время», — прокомментировал директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев.

Графически адаптированные Никитиным истории Хармса давно были признаны классикой в российской комиксологии. Большая часть их оригиналов хранится в фонде Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского. В 2011 году сотрудники музея предоставили издательству «Бумкнига» доступ к рисункам и дали возможность их отсканировать. Подготовка для издания книги включила в себя также покупку прав на тексты Хармса и согласие Натальи Доброхотовой на публикацию её текстов.

Отдельное место в сборнике заняло «Послесловие» организатора проекта «Наука о комиксах» Алексея Павловского, в котором он рассказывает о творчестве Никитина, анализирует его «Хармсиниаду» и общий вклад автора в российский комикс.

«Алексей Никитин — это самый аутентичный автор комиксов в России. В нем нет примесей. Он создал свой язык с нуля, — делится Павловский. — Пока одни заимствовали и подражали, Никитин изобрел русский комикс-язык, и потому Никитин — это Пушкин сейчас. Это первая причина, почему Никитин навсегда останется в истории российского комикса.

Вторая причина — это его темы. Никитин воскрешает классиков и проникает в их суть. Еще в середине 1990-х Никитин определил тот интерес российского комикса к великой русской литературе, который растет с каждым годом. Что касается «Хармсиниады», то да — это его визитная карточка, это бренд, это работа, по которой его знает большинство людей. Но если бы Никитин заключался только в этом, он был бы не гением, а просто талантливым абсурдистом. Когда будут опубликованы его графические романы «Жизнь Чернышевского», «Лолита» и «Возрос», вы поймете, что все сказанное выше — это не слова на ветер: Никитин гораздо глубже и плодовитей, чем можно предположить».

Ранее ИА REGNUM рассказывало о графическом романе Мануэле Фьора «Пять тысяч километров в секунду», который в сентябре выпустило издательство «Бумкнига». Произведение рассказывает о любви, поиске себя и быстротечности жизни.