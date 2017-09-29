Москва, 29 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ Максиму Соколову в связи с неполным соответствием занимаемой должности из-за проблем с авиаперевозчиком «ВИМ-Авиа». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Максим Соколов и Владимир Путиным

«Согласившись с представленным на основании части второй статьи 24 ФЗ от 17 декабря 1997 года №2-ФКЗ «О Правительстве РФ» предложением председателя правительства РФ об объявлении дисциплинарного взыскания министру транспорта РФ, постановляю: объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного соответствия министру транспорта РФ Соколову М.Ю. Настоящий Указ вступает в силу 28 сентября 2017 года», — говорится в указе.

Добавим, в СМИ появилась информация о том, что «Аэрофлот» выделит 1,8 млрд рублей на перевозку пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». Указанные средства должны пойти на оплату топлива, аэропортовых услуг и перевозки пассажиров, сообщает ТАСС. Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила, что Росавиация передаст «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд рублей из транссибирских роялти «Аэрофлота». Соответствующее решение поддержал совет директоров авиакомпании.

Тем временем в «Аэрофлоте» заявили, что отрицают любые «домыслы журналистов» о том, что компания ведёт какую-либо борьбу за активы «ВИМ-Авиа».

"Аэрофлоту не интересны ни самолёты, ни маршрутная сеть, ни другие активы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Аэрофлот требует прекратить тиражирование заведомо ложной информации, основанной на слухах», — сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев вместе с супругой спешно покинули Россию после того, как Следственный комитет России начал проверку компании. 28 сентября были задержаны генеральный директор Александр Кочнев и главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева. Задержание произошло по уголовному делу о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании «ВИМ-Авиа» (ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы. Гендиректор, в свою очередь, счёл абсурдом предъявленные ему обвинения.

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Отметим, компания «М Банк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов, должником которого является «ВИМ-Авиа», предъявила иск к компании за невыплаченные по обязательствам кредиты. Позднее АСВ отозвало иск о банкротстве к «ВИМ-Авиа» на сумму более 88 млн рублей. Среди возможных причин — поднятая «шумиха» в прессе и уголовное преследование должностных лиц.

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Добавим, в Москве заявили, что ситуация с авиакомпанией должна проясниться к 1 октября, так как у правительства РФ есть все ресурсы, чтобы покрыть убытки компании.

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