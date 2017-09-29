Екатеринбург, 29 сентября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 29 сентября было эвакуировано около 20 зданий. В основном — правительственные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Неизвестные сообщили о минировании резиденции губернатора, дома областного правительства, министерства инвестиций и развития. Также под прицел телефонных террористов попали некоторые торговые центры.

Сотрудники резиденции губернатора уже вернулись к работе. Минёры и взрывотехники не нашли в здании ничего опасного.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто сообщил об угрозе взрыва. А тем временем поступило новое сообщение о минировании. Неизвестный сообщил о якобы минировании крупного торгового центра на окраине Екатеринбурга.

Напомним, в сентябре атакам лжетеррористов подверглись крупные города. В Екатеринбурге было эвакуировано здание администрации города и городской думы.

Атакам лжетеррористов подверглись Челябинск, Екатеринбург, Пермь и другие города Урала и России.