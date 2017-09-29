Волгоград, 29 сентября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В Волгограде на центральной набережной 62-ой Армии начались восстановительные работы. В настоящее время ведётся демонтаж изношенных конструкций причальной стенки, передаёт ИА REGNUM 29 сентября. Рабочие убирают остатки бетонных оснований и ржавую арматуру с внешней стороны причальной стенки от отметки уровня воды, а также на поверхности первого яруса.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Вид на речпорт Волгограда

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Как уточнили в мэрии областного центра, планируется, что ремонтно-восстановительные работы на участке 10−14 причалов будут завершены в течение двух месяцев.

Кроме того, специалистам подрядной организации в рамках заключенного муниципального контракта предстоит выполнить восстановление обратного фильтра подводной части причалов, что позволит прекратить вымывание песка.

После завершения этого этапа начнётся ремонт и установка новых конструкций на участке протяженностью 825 метров. На набережной также будут обновлены и сети энергоснабжения. Планируется проложить 35 тысяч погонных метров новых электрических кабелей. Это даст возможность подключить к коммуникациям существующих и новых потребителей — фонтаны, кафе, киоски, другие объекты набережной.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная реконструкция прибрежной территории в Центральном районе Волгограда началась в 2015 году с устройства инженерных конструкций берегоукрепления, а уже в 2016-м подрядная организация приступила к строительству Нулевой продольной магистрали.

Всего на восстановление причальных стенок, которое осуществляется в рамках масштабного проекта обустройства территории набережной Волгограда имени 62-ой Армии, будет направлено 206,7 млн рублей. Порядка 80% из этой суммы составят федеральные ассигнования.

Напомним, о плачевном состоянии причальных стенок на центральной набережной Волгограда в 2013 году заявляло Нижне-Волжского управление Ростехнадзора. Ведомство указало МУП «Берегоукрепление» на необходимость отремонтировать гидротехнические сооружения в срок до 29 мая 2014 года. Однако работы проведены не были.

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Двумя годами ранее — в марте 2011 года — Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор через суд требовал от МУП «Берегоукрепление» и муниципалитета Волгограда провести капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Центральном районе областного центра. Уже тогда проверка на безопасность сооружений речпорта не была пройдена.

Из-за аварийного состояния причальной стенки на прекращении её эксплуатации и запрете швартовки теплоходов у здания речного вокзала специалисты настаивали и девять назад — в 2008 году.

Проведённая региональной прокуратурой в 2014 году проверка показала, что бетонная облицовка железобетонных плит и межсекционных строительных швов берегоукрепительных элементов разрушена, парапетные плиты и подпорные стены находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, а решетки лотков системы отвода поверхностного стока забиты мусором. По мнению органов прокуратуры, такое халатное отношение специалистов МУП «Берегоукрепление» к состоянию гидротехнических сооружений на центральной набережной могло привести к ЧС. Через суд надзорное ведомство потребовало отремонтировать стенки и парапеты. Но к работам МУП так и не приступило.

Поплатиться за нарушения МУП «Берегоукрепление», в обязанности которого входит содержание центральной набережной Волгограда и всех находящихся на ней гидротехнических объектов, всё-таки пришлось. В сентябре предприятие было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Такое административное наказание МУП понесло за то, что «не обеспечивало проведение периодических ремонтных работ и техническое наблюдение за состоянием причальных сооружений, не проверяло наличие на них разрешительной и технической документации и не проводило их водолазный осмотр».

С вынесенным судом первой инстанции решением «Берегоукрепление» не согласилось и оспорило его в Арбитражном суде, однако безуспешно. Иск с просьбой признать постановление незаконным отказался удовлетворить и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Добавим, что строительство речного вокзала в Волгограде началось в 1967 году, первая очередь была сдана в эксплуатацию в 1980 году. Вторая очередь, включающая в себя Центральный концертный зал, была открыта в 1989 году.