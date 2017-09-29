Ярославль, 29 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области создадут колокол Памяти, который отольют из гильз, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в рыбинском центре «Патриот».

Фото Марии Котоминой Старые гильзы используют для отливки колокола

С такой инициативой выступили члены поискового отряда «Патриот», в который входят учащиеся и студенты Рыбинска, Рыбинского района, Углича и Ярославля.

«Наш отряд каждый год выезжает на места боев. Там гильз очень много. Мы решили отлить из латунных гильз колокол. Специалисты считают, что из этого материала он будет звучать. Наш центр направил письмо в Управление СЖД с просьбой разрешить установить памятник на вокзале, откуда наши дедушки и бабушки отправлялись на фронт», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель Центра «Патриот» Марина Макарова.

В ближайшее время гильзы отвезут на колокольный завод в Тутаеве, где отольют 40-килограммовый колокол. На нем изобразят журавлей — эмблему поискового движения России. Открыть мемориал собираются ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечают 3 декабря.