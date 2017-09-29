Ярославль, 29 сентября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославле органами УАФС приостановлена закупка по архитектурно-художественному освещению ансамбля церкви Ильи Пророка в Ярославле на 17 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Закупка по установке мачт освещения приостановлена

Поводом стала жалоба одного из участников: ООО «АСВЭЛ-КОНСАЛТ» из Омска. В качестве доводов они указывают на то, что в нарушение Федерального закона о контрактной системе заказчиком установлены требования к материалам, которые вводят участников закупки в заблуждение и позволяют указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и их значения.

В частности, речь идет о позиции №15 «Трубы стальные водогазопроводные».

«Документация об аукционе позволяет участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, но в свою очередь соответствуют требованиям документации об аукционе, например, значение 4,5 мм по показателю толщины стенки трубы» — сообщается в жалобе.

Та же ситуация и с гвоздями строительными.

Кроме того, ООО «АСВЭЛ-КОНСАЛТ» указывает на то, что в нарушение требований закона о контрактной системе, заказчиком (им выступает департамент социально-экономического развития города Ярославля) установлены требования к описанию участниками закупок в составе заявок химического состава компонентов товара.

«Сведения о химическом составе и компонентах товара, их значения, становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, при этом такие сведения не указываются в товаросопроводительных документах. Таким образом, даже имея товар в наличии, участник закупки может получить сведения о химическом составе только после проведения самостоятельного лабораторного испытания, что создает препятствия при подготовке заявки на участие в аукционе» — сообщают в жалобе представители ООО «АСВЭЛ-КОНСАЛТ».

С учетом изложенного они просят Ярославское УФАС приостановить процедуру определение поставщика, провести внеплановую проверку и обязать заказчика либо аннулировать торги, либо внести изменения в документацию об электронном аукционе.

Напомним, научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры отклонил проект по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения — церкви Ильи Пророка в Ярославле. При этом вокруг церкви Ильи Пророка «в тестовом» режиме уже установили восьмиметровые осветительные мачты.