Ванино, Хабаровский край, 29 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Прокуратура СПВ Ванино проверит родственные и деловые связи получателей дальневосточных гектаров и чиновников, оформивших участки в границах поселения. Всего участков, которые вызывают вопросы у прокурора, насчитывается 67, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Поселок Ванино, площадь Мира

Читайте также: Войны за ДВ-гектары: в Хабаровском крае судятся за лакомые кусочки земли

После того, как Ванинский районный суд впервые в России отозвал уже выданный дальневосточный гектар, прокуратура порто-франко провела тщательное исследование ситуации — чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Ранее администрация поселка Ванино выдала в рамках программы «Дальневосточный гектар» сквер в центре поселения. Это спровоцировало массовые протесты жителей. Суд вернул земельный участок со сквером в собственность муниципалитета.

«В суде прокуратура доказала, что у администрации посёлка было, как минимум, несколько законных поводов не раздавать участки направо и налево. В исковом заявлении мы ссылались на статьи Градостроительного и Гражданского кодексов. Также в ходе проверки были найдены дополнительные материалы», — рассказал прокурор Алексей Голубев.

Те самые дополнительные материалы сотрудники прокуратуры нашли в районном архиве, в документах 30-летней давности.

«В документе 30-летней давности народные избранники подводят итоги минувшего года. Там сказано, что в 1987 году предприятиям и организациям посёлка на благоустройство территории, а также на капитальный и текущий ремонт жилого фонда было выделено 235 тыс. ещё тех советских рублей, заасфальтировано свыше 5540 кв. м дорог и тротуаров, высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, разбито 110 клумб, газонов и цветников. Всего озеленению подверглись 2 гектара территории райцентра», — поделился историческими изысканиями прокурор Голубев.

«В социалистическом соревновании за посёлок высокой культуры и образцового порядка приняли участие 22 предприятия, 9 домоуправлений, 2 жилищно-коммунальных отдела, 3 школы, 21 улица, 30 дворов, 34 дома, 11 подъездов, 88 уличных и домовых комитетов, 21 добровольная дружина и 2 общественных пункта правопорядка» К нему прилагается «План благоустройства п. Ванино на 1988 г.», в котором народные избранники обязывали «Ванинский морской торговый порт» разбить сквер на Приморском бульваре, 5: «завести растительный грунт, произвести установку скамеек и посадку деревьев», — говорится в решение Совета народных депутатов.

По словам прокурора, чиновники поселенческой администрации в суде подтвердили, что имели доступ к архивным документам. То есть, имели все доказательства того, что сквер в центре поселка отдавать под гектар нельзя.

Читайте также: В Хабаровском крае впервые отозвали право на дальневосточный гектар

По мнению прокурора, чтобы сберечь перспективные земли в черте поселения от всех желающих, у чиновников было несколько инструментов. Например, Генплан поселка Ванино. В нем, с заделом на будущее, есть так называемый список проектных территорий зелёных насаждений общего пользования. В нём под возведение скверов у общественных центров на территории поселения предусмотрено 20 тыс. кв. м. Прокурор считает, что уже на основании только этого документа администрация поселения могла отказать соискателям в получении участков.

«Что это — обычное разгильдяйство или коррупционный сговор? Районная прокуратура обещала дать ответ на этот вопрос после тщательной проверки всех 67 ванинских гектаров, выделенных в рамках программы по освоению дальневосточных земель», — прокомментировал ситуацию депутат поселка Ванино и главный редактор районной газеты «Восход-Ванино» Алексей Мартынов.

Прокурор Ванинского района Алексей Голубев сообщил, что проверяться будут родственные и деловые связи всех получателей гектаров и чиновников, оформивших участки.

«Необходима тщательная работа над ошибками. Причем, работать надо на предупреждение — закон пока новый, несовершенный, а процесс его реализации идет полным ходом. На фоне большого общественного резонанса, я думаю, некоторые обладатели земель пока выбрали выжидательную позицию. Нет гарантий, что завтра в каком-нибудь общественном месте или во дворе жилого дома не появится строительная техника, и не начнётся буча. Вступившему в должность главе стоит с огромным вниманием отнестись к этому вопросу. Не помощник прокурора должен копаться в архивах, собирать доказательную базу. Чиновники и никто иной должны разгребать последствия своей деятельности, в том числе встречаться с обладателями резонансных наделов и предлагать варианты. Надеюсь, что необходимые выводы из всего произошедшего будут сделаны», — подчеркнул прокурор.

Читайте также: Жители СПВ Ванино требуют прекратить выдачу бесплатных гектаров в центре

Как сообщало ИА REGNUM, в СПВ Ванино впервые в России суд отозвал выданный дальневосточный гектар. Обладательницей участка в центре, на месте сквера, который 30 лет назад посадили портовики, стала 19-летняя предпринимательница. Сквер она намеревалась снести, а на его месте построить магазин. Это вызвало массовые протесты жителей. После оглашения решения суда бизнес-вумен через своего представителя заявила, что намерена оспорить вердикт.