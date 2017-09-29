Москва, 29 сентября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Рекламная кампания фильма «Матильда», уже около года настойчиво проводимая депутатом Натальей Поклонской, должна быть признана эффективной. Такой вывод позволяют сделать результаты социологического опроса ИА REGNUM, опубликованные сегодня, 29 сентября.

ИА REGNUM Рис.10.Условное распределение (среди всех опрошенных) мнений «за» и «против» будущего показа фильма «Матильда», %

ИА REGNUM Рис.1. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №1 «Пойдете ли Вы смотреть фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который скоро выйдет на экраны в России?», %

Из порядка 18 000 респондентов 49% не собираются смотреть «Матильду», 42% — собираются, и лишь 9% пока не определились. Участники опроса также предполагают, что около трети их друзей посмотрят эту ленту. Пересчет результатов по системе, используемой для прогноза избирательной активности, позволяет заключить, что «Матильду» увидят 24% взрослых россиян, то есть примерно 25 млн человек. Причем если бы все эти зрители пошли именно в кинотеатр и заплатили за билет по 250 руб., фильм собрал бы более 6 млрд (сумму, в шесть раз превышающую затраты на его производство).

ИА REGNUM Рис.4. Генеральное распределение (среди всех опрошенных) ответов на вопрос №3 «Как Вы считаете, допустимо ли снимать и демонстрировать фильмы, касающиеся личной и интимной жизни последнего русского царя Николая Второго?», %

Более того, если фильмы о личной жизни последнего императора считают допустимыми 57%, то более четверти опрошенных считают личную жизнь Николая Второго запретной темой. Соответственно, те, кто считают данную тему недопустимой, не намерены смотреть фильм, однако и первая группа, не видящая в обсуждении интимной жизни Николая Второго крамолы, тоже посмотрит «Матильду» не в полном составе. Доля тех, кто выступает за показ фильма в ситуации разгоревшейся вокруг него дискуссии, составляет 58%; примечательно, что против проката «Матильды» — 35%, то есть немного больше, чем число несогласных с обсуждением личной жизни последнего императора.

Что означают эти результаты, читайте в статье: Учитель, Поклонская, «Матильда» и демократия. Что лишнее?

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