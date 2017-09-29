Москва, 29 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018—2020 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября. Социальные вопросы будут находиться в центре внимания парламентариев.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Приоритеты

Бюджет Российской Федерации остается преимущественно социальным, и социальные вопросы будут находиться в центре внимания фракции «Единая Россия», заявил депутат Госдумы Андрей Исаев. «Важнейшие решения, которые мы должны будем реализовать через этот бюджет — это поэтапное, в два этапа, повышение размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума», — отметил он.

Так как ряд регионов испытывает в связи с этим затруднения, будет необходимо осуществить соответствующее бюджетное финансирование в поддержку регионов, указал парламентарий.

Также среди задач — реструктуризация долгов регионов. На сегодняшний день долги составляют более 2,2 трлн рублей, а это почти треть собственных доходов субъектов Федерации.

«Президент предложил очень серьезное решение по реструктуризации бюджетных долгов — они составляют примерно половину, более триллиона рублей, в результате регионы смогут сэкономить 428 миллиардов рублей, которые, с нашей точки зрения, должны быть направлены, в первую очередь, на решение социальных задач: строительство школ и детских садов, реализацию социальных проектов, оказание адресной социальной помощи», — указал он.

Основные показатели

Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета рассчитан с учетом среднегодовой цены одного доллара в 64,7 рублей. При этом стоимость одного барреля нефти марки Urals составит 40 долларов. Согласно новому бюджетному правилу, стоимость нефти будет индексироваться на 2% каждый год. Дополнительные доходы от более высокой цены на нефть будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Минфин рассчитал госсмету исходя из инфляции, которая по итогам года не должна превышать 4%.

Согласно прогнозу, объем ВВП в 2018 году достигнет 97,462 трлн рублей. Доходы госсметы в 2018 году составят 15,182 трлн рублей. Расходы составят чуть больше и достигнут 16,515 трлн рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета сократится до 1,332 трлн рублей и составит 1,37% от ВПП страны. Это один из наиболее низких дефицитов федерального бюджета за последние годы, отмечали в Минфине. Ликвидировать дефицит предлагается за счет средств ФНБ, в которой с 1 февраля 2018 года вольется и Резервный фонд.

Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2019 года не должен превысить 10,585 трлн рублей. По расчетам Минфина, верхний предел внешнего госдолга к концу 2018 года составит 71 млрд долларов США или 60,2 млрд евро.