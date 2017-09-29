Ярославль, 29 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославле на уборку улиц в зимнее время потребуется около 30 тысяч тонн песко-соляной смеси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Спасет ли мраморная крошка от гололеда?

Напомним, в прошлом году и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов приказал отказаться от песко-соляной смеси для уборки улиц в зимний период. Вместо нее глава города предложил использовать природную соль.

Городские коммунальные службы послушались главу города и исполнили его пожелание. Но «пересолили»: ярославцам новшество пришлось не по вкусу — при условии некачественной уборки тротуаров отказ от песка привел к многочисленным падениям и травмам.

Казалось бы, в этом году песок получил «амнистию» и вновь возвращается на улицы города? Но, как выяснилось, это не совсем так.

Как пояснили в мэрии города, «предстоящей зимой ответственность за уборку всех районов Ярославля будет нести муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство».

По словам директора «САХ» Эдуарда Снежкова, зимой на дорогах и тротуарах города будет использоваться мраморная крошка, песко-соляная смесь, солевые растворы, специальные реагенты.

«В центре города на улицах и тротуарах будем использовать мраморную крошку. Улицы первой категории планируем обрабатывать солевыми растворами, на других улицах использовать песко-соляную смесь. САХ сейчас заготавливает песко-соляную смесь. Определенный запас в несколько сот тонн уже готов к использованию. Заключены договоры с поставщиками мраморной крошки и солевого раствора» — сказал корреспонденту ИА REGNUM Эдуард Снежков.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы города Михаил Кузнецов, песок будет использоваться, в частности, на спусках и подъёмах при низких температурах. На тротуарах центра города мэрия разбросает мраморную крошку. То, что она малоэффективна в борьбе с гололедом, показала прошлая зима, так что ярославцам впору запасаться «ледоступами». Чем будут посыпать дороги дли пешеходов в других районах города — нам выяснить так и и не удалось. Мэрия хранит молчание по этому поводу. Что же, будет сюрпризом.