Москва, 29 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Сырьевой рынок к концу недели (29 сентября) подошел в нейтральном настроении. Все имеющиеся новости — от статистики по запасам до данных по американскому экспорту — уже учтены в котировках, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефть

По ее мнению, сегодняшний торговый день для нефтяного сектора обещает быть спокойным, если внешний фон не преподнесет неожиданностей. Бочка североморской нефти Brent стоит в первой половине дня $57,18 (+0,05%). Баррель легкой техасской нефти WTI торгуется по $51,6 (+0,08%).

«В среднесрочной перспективе у сырьевой площадки остается как минимум два острых момента, требующих пристального внимания.

Первый заключается в возвращении НПЗ США к полноценной работе после сезона ураганов. Запасы нефти будут расти, спрос на бензин и топливо — сезонно понижаться.

Второй — ноябрьское заседание ОПЕК, где должно быть принято принципиальное решение по вопросу, как быть с соглашением по заморозке добычи нефти после марта 2018 года», — пояснила Бодрова.

Готового сценария действий у картеля нет, зато сомнений в дальнейшей эффективности работы в подобных узких рамках все больше.

«Все комментарии, что на протяжении октября и ноября на этот счет, будут, вероятно, оптимистичными, потому что в моменте мировые запасы черного золота действительно снизились. Но страны-нефтепроизводители хотят зарабатывать и ОПЕК придется что-то предложить им взамен их лояльности», — полагает эксперт.

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