Москва, 29 сентября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Рубль продолжает смотреться уверенно. 28 сентября в первой половине дня курс пары доллар/рубль поднимался выше 58,50 рубля. Но к вечеру российская валюта восстановила позиции, отыграв у «американца» 50 коп, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Укрепление рубля происходило на фоне снижения нефтяных котировок, — отметил эксперт. — Нефть сорта Brent после роста на 30% снижается уже третий день кряду и опустилась к $57,50 за баррель».

Впрочем, текущие нефтяные цены в любом случае выше среднегодовых, а растущий тренд нефти пока не сломан. Текущее снижение можно рассматривать как коррекцию к росту, после чего Brent попробует сходить к $60 за баррель.

«Укреплению рубля способствовало восстановление спроса на российские облигации. После небольшой просадки 28 сентября покупатели вернулись на рынок ОФЗ. В ближайшие дни можно увидеть консолидацию курса доллар/рубль в районе 58 рублей, а евро/рубль около 68,50 рубля», — пояснил Ткачук.

По его мнению, рост нефти и высокие ставки в экономике — два союзника рубля, обеспечивающие ему спрос со стороны инвесторов.

«В случае чего найти другие поддерживающие факторы будет непросто. Центробанк РФ месяц назад отказался от валютного РЕПО, а сезон налоговых выплат подходит к концу», — считает эксперт.

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