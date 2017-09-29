Ярославль, 29 сентября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля направила девять исковых заявлений в районные суды города с просьбой предоставить Управлению МВД России по Ярославской области возможность продажи оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Pixabay.com «Забытое» владельцами оружие хотят продавать

Прокуратура города Ярославля выяснила, что многие ярославцы отказываются от продления разрешений на ношение и хранение различного вида оружия. Это, вероятно, связано с тем, что после истечения 5-летнего срока действия разрешения для продления лицензии надо сдать экзамен. Испытание довольно трудное, поскольку вопросы для сдачи составлены некорректно. Человеку, пользующемуся травматическим пистолетом, к примеру, надо знать условиях хранения газового и огнестрельного оружия и сдать практический зачет по стрельбе из ружья и пистолета. Поэтому некоторые ярославцы после истечения срока годности лицензии передали оружие на ответственное хранение в территориальные подразделения УМВД России по Ярославской области.

При этом по прошествии нескольких лет с момента передачи оружия на хранение его собственники за продлением лицензий обращались.

«Сейчас у нас хранятся травматические и газовые пистолеты, охотничьи ружья, револьверы и другое оружие. Чтобы хранить оружие, нужна отдельная комната, человек, который следил бы за их сохранностью. Это все стоит средств. Поэтому мы обратились с исками в суды всех районов Ярославля, кроме Кировского и Фрунзенского, чтобы нам разрешили это оружие продать или уничтожить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Ярославля Марина Данилова.

Прокуратура опасается, что наличие изъятого из оборота оружия, в отношении которого не принято мер к определению дальнейшего правового статуса, может привести к утере контроля за ним, что создает угрозу его использования для совершения преступлений.

Если суд разрешит его продавать, то деньги, вырученные от продажи, вернут собственникам, за вычетом затрат по отчуждению имущества. В настоящее время исковые заявления по существу не рассмотрены.