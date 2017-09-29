Минск, 29 сентября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Акцизы на крепкое спиртное в Белоруссии повысят с 1 октября, говорится в опубликованном 28 сентября Указе №347 «Об установлении акцизов на отдельные подакцизные товары», сообщает пресс-служба президента республики.

Бокал вина (ок.1661)

Согласно указу, на все алкогольные напитки, содержащие более 7% этилового спирта, будет повышена ставка акцизов на 59 белорусских копеек (17,52 российских рублей) до 14,04 белорусских рублей (416,86 российских рублей) за один литр стопроцентного этилового спирта.

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Исключение составят спирты, вина плодовые крепленые марочные, вина фруктово-ягодные натуральные, вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие, сидр, пиво и пивные коктейли, а также спиртосодержащие растворы.

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Напомним, прошлое подорожание водки и других спиртных напитков в Белоруссии было в марте 2011 года. Тогда отпускная цена на 0,5 литра на водку крепостью 40% увеличилась на $2,2, а розничная — на $3.