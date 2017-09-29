Ярославль, 29 сентября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославле появится штаб-квартира Союза Золотого кольца, а в календаре россиян — день Золотого кольца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Соглашение о создании Союза городов «Золотого кольца» с целью выработки единой концепции развития туристического маршрута было подписано в Ярославле 19 августа этого года. В этот же день в Ярославле прошел фестиваль «День Золотого кольца России».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на пленарном заседании туристического форума Visit Russia предложил сделать День Золотого кольца национальной памятной датой и праздновать его 21 ноября.

«Мы провели анализ, эту дату мы считаем возможным отмечать ежегодно 21 ноября. Именно в этот день 50 лет назад впервые было использовано словосочетание «Золотое кольцо» для обозначения маршрута журналистом Юрием Бычковым в издании «Советская культура», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

А мэр Ярославля Владимир Слепцов предложил создать штаб-квартиру Союза городов «Золотого кольца».

«Сейчас сделаны первые шаги для того, чтобы Союз заработал. Кроме штаб-квартиры, у Союза городов уже есть своя эмблема, Устав и план работы на будущий год», — сказал Владимир Слепцов.

Штаб-квартира будет находиться по адресу Богоявленская площадь, дом 8. Этот двухэтажный дом в стиле модерн известен как «дом Подкидышева». В этом же здании с 2001 года располагается «Дом дружбы Ярославль-Пуатье». Кстати, он находится в 658 метрах от открытого недавно на улице Революционной паспортного стола «Золотого кольца».