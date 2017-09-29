Ярославль, 29 сентября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Профанацией обернулась идея мэрии города Ярославля по проведению онлайн-трансляций пятничных общегородских заседаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вот это видели жители вместо «трансляции»

Две недели назад мэрия города объявила на своем сайте о том, что трансляция ОГС после долгого перерыва наконец-то возобновляется. Однако напрасно жители Ярославля припали в пятницу утром к своим мониторам: изображение периодически пропадало, а сама интернет-трансляция «подвисала». Таким образом, полноценно посмотреть совещание с участием мэра Ярославля так и не удалось.

Сегодня утром ситуация повторилась. Десять минут можно было наблюдать, как мэр Ярославля Владимир Слепцов о чем-то вещает, беззвучно открывая рот и блестя новыми очками. Звука попросту не было. Более того, через 15—20 минут вместо главы города на экране ярославцы увидели полосатую заставку.

Пресс-секретарь мэра Ярославля сообщила, что это связано «с техническими проблемами с интернетом». Возникает только один вопрос: если вот уже две недели специалисты не могут устранить эти проблемы, так, может быть, пора принимать кадровые решения? Мы очень надеемся, что Владимир Слепцов именно так и сделает, и все, кто отвечает за «открытость мэрии», наконец, начнут работать.

Ведь именно из трансляций, где перед мэром города Ярославля отчитывались профильные чиновники и дорожные подрядчики, можно было почерпнуть хотя бы крупицы официальной информации о том, как в городе идет ремонт дорог: какие объекты выполнены, где есть проблемы. А их, по данным общественников, немало, в том числе связаны они с приемкой «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля некачественных работ «Экограда».

Что же, остается ждать очередных бравурных пресс-релизов мэрии и правительства о том, как у нас в Ярославле всё хорошо с ремонтом дорог.

Напомним, практика трансляции ОГС в онлайн режиме началась в конце июня. Первая такая трансляция состоялась в пятницу, 30 июня, и сразу же привлекла внимание общественности. Ярославцы с удовольствием смотрели в режиме онлайн, как мэр города «распекал» своих подчиненных. Остряки сразу же назвали совещание «онлайн-поркой» и «онлайн-разносом».