Петрозаводск, 29 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Указом главы Республики Карелия исполняющим обязанности вице-премьера, министра сельского и рыбного хозяйства республики назначен Владимир Лабинов. Ему предстоит решать многочисленные проблемы этой отрасли республиканской экономики и реализовывать идеи главы региона Артура Парфенчикова по развитию сельского и рыбного хозяйства, сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Карелии Владимир Лабинов

Согласно новой структуре регионального правительства, которую 25 сентября утвердил руководитель республики, министр сельского и рыбного хозяйства одновременно будет работать в ранге вице-премьера. Таким образом карельские власти стремятся подчеркнуть особое отношение к этой отрасли.

Отметим, приставку «исполняющий обязанности» сегодня носят многие назначенные министры и главы ведомств Карелии. Связано это с тем, что из-за переданных субъектам федеральных полномочий кандидатуры тех или иных начальников на местах необходимо согласовывать в профильных российских министерствах.

Владимир Витальевич Лабинов родился 3 ноября 1963 года в поселке Ибреси Ибресинского района Чувашской республики. В 1985 году окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина, в 2000 году Российскую академию государственной службы при президенте России. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. С 1996 года занимал руководящие должности в Росплемобъединении, Департаменте животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, ОАО «Вимм-Билль-Данн», НКО «Российский союз предприятий молочной отрасли». С 2012 года являлся директором Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ.

Владимиру Лабинову придется столкнуться с немалым количеством проблем. Так, в республике месяцами тянется напряженная ситуация в Пряжинском районе Карелии. С прошлого года в хозяйстве «Пряжинское», содержащем крупный рогатый скот молочных пород и пушных зверей, не могут справиться с долгами по зарплате. Только после вмешательства регионального Следкома коллективу выплатили часть денег — около 780 тысяч рублей. Однако в январе этого года общая сумма приближалась к 4,5 миллиона. Тогда же сотрудники предприятия вышли на забастовку. В начале августа Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. А неделю назад коллектив написал открытое письмо президенту страны и главе Карелии. Сотрудники вновь пожаловались на долги по зарплате, на то, что пушных зверей — норку, песца, лисицу — собственник продает за бесценок. Свои подписи в документе поставили 27 человек.

Кроме того, Владимиру Лабинову предстоит осуществлять идеи главы региона. Так, Артур Парфенчиков намерен организовать в республике Ассоциацию фермеров. В июле он заявил, что некоторые фермеры Карелии вступают в ассоциацию фермеров Ленобласти из-за отсутствия соответствующего карельского объединения работников села. Для того чтобы в регионе появилась своя ассоциация, должны работать 50−70 крупных фермерских хозяйств. Всем этим предстоит заниматься новому министру.