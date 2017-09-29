Москва, 29 сентября, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы поступил в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Учитывая, что сегодня мы получили проект бюджета от правительства РФ и приступаем к его обсуждению, в рамках обсуждения закона о бюджете нам важен разговор и с министром финансов РФ, и заместителем правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений», — сообщил спикер Госдумы в ходе заседания нижней палаты парламента.

В Госдуме 11 октября состоится обсуждение вопроса с вице-премьером Дмитрием Козаком и главой Минфина Антоном Силуановым.

Государственная смета на 2018 год рассчитаны исходя из среднегодовой цены одного доллара 64,7 рубля. При этом, по расчетам Минфина, в 2019 году средняя цена американской валюты за год составит 66,9 рубля, а в 2020 году — 68 рублей. В текущую версию федерального бюджета на 2017 год заложен курс в 63,5 рубля за доллар.

Согласно расчетам Минфина, объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году составит порядка 97,462 трлн рублей. При этом инфляция по итогам года не должна превышать 4%. Впрочем, согласно последним прогнозам Минэкономразвития, инфляция к началу 2018 года может опуститься до 3,2%.

По прогнозу, общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году составит 15,182 трлн рублей, что на 504 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Ожидается, что в 2019 году они возрастут до 15,548 трлн рублей, а в 2020-м — до 16,280 трлн рублей.

При этом, согласно новому бюджетному правилу, предельный объем расходов для федерального бюджета не может превышать сумму нефтегазовых доходов за очередной финансовый год. Таким образом, расходы госсметы в 2018 году составят 16,515 трлн рублей, что в целом сопоставимо с расходами в 2017 году (16, 603 трлн рублей).

Дефицит федерального бюджета при таких параметрах сократится до 1,332 трлн рублей, или 1,37% от ВПП страны. По расчетам Минфина, это один из наиболее низких дефицитов федерального бюджета за последние годы.