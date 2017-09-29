Астана, 29 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. В Астане началось пятое совместное заседание коллегий МЧС Белоруссии, МЧС Казахстана и МЧС России, сообщает МИА «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Спасатели

По словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, в ходе заседания страны определят направления взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также решат вопросы подготовки населения к действиям при ЧС и обучения специалистов.

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Касымов отметил, что в задачу взаимодействия МЧС трех стран входит совершенствование материально-технической базы, разработка совместных программ по обеспечению безопасности населения и создание учебных программ и пособий.

По результатам заседания будет составлен протокол, где будут указаны поручения по дальнейшему сотрудничеству между странами.

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Напомним, ранее в Казахстане прошло самое сильное землетрясение за последние четыре года. Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано в Алма-Ате утром 9 августа. Эпицентр землетрясения находился на территории Китая на глубине 20 км.