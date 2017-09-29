Фейерверки из редких растений: экологический закон не писан для Москвы?
Москва, 29 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Далеко не все довольны проведением фейерверка в Строгинской пойме в рамках фестиваля «Круг света». «Не знаю даже, как это можно прокомментировать — слов нет! Естественно, фейерверк с акватории Строгинской поймы статусу ООПТ не соответствует — у них природоохранное и эколого-просветительское назначение. Ни к охране природы, ни к экологическому просвещению проведение такого мероприятия не имеет ни малейшего отношения», — заявила 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель РОО «Московское городское общество защиты природы» Галина Морозова, комментируя закрытие фестиваля «Круг света».
«Прямого запрета на проведение фейерверков на ООПТ в законе города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» нет — мы в своё время и предположить не могли, что потребуется такой запрет! Но он запрещает «проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без разрешения уполномоченного правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы». Разрешение департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), скорее всего, выдал, иначе это зрелищное мероприятие в Строгинской пойме не могло быть проведено. А вот что касается «специально выделенного для этой цели места», то кем и каким документом оно было выделено? Или опять департамент своевольничает — ведь такой функциональной зоны ООПТ в Строгинской пойме нет!» — пояснила эколог.
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Она также напомнила, что КоАП города Москвы признаёт «нарушение установленных правовыми актами города Москвы экологических требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях города Москвы» административным правонарушением. Постановлением правительства Москвы от 25 июля 2017 года №494-ПП — совсем свеженькое, и двух месяцев не прошло! — эти самые экологические требования и установлены: от 50 до 65 дБА на заповедных участках (в зоне проведения фейерверков — Щукинский полуостров, два участка Строгинского мыса и 3 участка Малой Строгинской поймы), от 55 до 70 дБА на остальной части Строгинского мыса и от 60 до 75 дБА — на других участках Строгинской поймы. Эксперт затруднилась ответить, какой уровень шума был там достигнут, но высказала уверенность в том, что наверняка допустимый уровень оказался превышенным — хотя бы на Щукинском полуострове.
При этом действующим постановлением правительства Москвы от 29 декабря 1999 года №1012 на территории природно-исторического парка «Москворецкий», частью которого является Строгинская пойма и Большой Строгинский залив, названный затоном, «проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся резким шумом» запрещены.
Но и это не всё, поясняет эколог. Есть ещё федеральный закон «Об охране окружающей среды», который запрещает «превышение нормативов допустимых физических воздействий», а шум к таковым и относится. Этот же закон запрещает деятельность, которая ведёт к ухудшению среды обитания краснокнижных растений, животных и других организмов. Такой же запрет — в отношении животных — содержится и в федеральном законе «О животном мире».
«Конечно же, 30 минут пальбы, сотни зарядов, да и по яркости непревзойдённые «огни» — это ли не нарушение среды обитания краснокнижных животных, которые обитают и на Щукинском полуострове, и на Строгинском мысу, и на Малой Строгинской пойме, и в самом заливе. А поскольку никто не доказал, что проведённое мероприятие было безвредно для природы, то действует законодательно установленная в нашей стране презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, чем и следовало руководствоваться, когда кому-то пришла в голову идея провести фейервек в Строгинской пойме», — подчеркнула Морозова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Книги рекордов Гиннесса вручил мэру Москвы Сергею Собянину два сертификата о рекордах, зарегистрированных на Международном фестивале «Круг света». На это градоначальник ответил, что мэрия во время подготовки к световому шоу к рекордам не стремилась.
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