Москва, 29 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Далеко не все довольны проведением фейерверка в Строгинской пойме в рамках фестиваля «Круг света». «Не знаю даже, как это можно прокомментировать — слов нет! Естественно, фейерверк с акватории Строгинской поймы статусу ООПТ не соответствует — у них природоохранное и эколого-просветительское назначение. Ни к охране природы, ни к экологическому просвещению проведение такого мероприятия не имеет ни малейшего отношения», — заявила 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM руководитель РОО «Московское городское общество защиты природы» Галина Морозова, комментируя закрытие фестиваля «Круг света».

Скриншот страницы moscowviews.ru Строгино

«Прямого запрета на проведение фейерверков на ООПТ в законе города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» нет — мы в своё время и предположить не могли, что потребуется такой запрет! Но он запрещает «проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без разрешения уполномоченного правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы». Разрешение департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), скорее всего, выдал, иначе это зрелищное мероприятие в Строгинской пойме не могло быть проведено. А вот что касается «специально выделенного для этой цели места», то кем и каким документом оно было выделено? Или опять департамент своевольничает — ведь такой функциональной зоны ООПТ в Строгинской пойме нет!» — пояснила эколог.

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Она также напомнила, что КоАП города Москвы признаёт «нарушение установленных правовыми актами города Москвы экологических требований к уровню шума на особо охраняемых природных территориях города Москвы» административным правонарушением. Постановлением правительства Москвы от 25 июля 2017 года №494-ПП — совсем свеженькое, и двух месяцев не прошло! — эти самые экологические требования и установлены: от 50 до 65 дБА на заповедных участках (в зоне проведения фейерверков — Щукинский полуостров, два участка Строгинского мыса и 3 участка Малой Строгинской поймы), от 55 до 70 дБА на остальной части Строгинского мыса и от 60 до 75 дБА — на других участках Строгинской поймы. Эксперт затруднилась ответить, какой уровень шума был там достигнут, но высказала уверенность в том, что наверняка допустимый уровень оказался превышенным — хотя бы на Щукинском полуострове.

При этом действующим постановлением правительства Москвы от 29 декабря 1999 года №1012 на территории природно-исторического парка «Москворецкий», частью которого является Строгинская пойма и Большой Строгинский залив, названный затоном, «проведение салютов, использование петард и другие действия, сопровождающиеся резким шумом» запрещены.

Но и это не всё, поясняет эколог. Есть ещё федеральный закон «Об охране окружающей среды», который запрещает «превышение нормативов допустимых физических воздействий», а шум к таковым и относится. Этот же закон запрещает деятельность, которая ведёт к ухудшению среды обитания краснокнижных растений, животных и других организмов. Такой же запрет — в отношении животных — содержится и в федеральном законе «О животном мире».

«Конечно же, 30 минут пальбы, сотни зарядов, да и по яркости непревзойдённые «огни» — это ли не нарушение среды обитания краснокнижных животных, которые обитают и на Щукинском полуострове, и на Строгинском мысу, и на Малой Строгинской пойме, и в самом заливе. А поскольку никто не доказал, что проведённое мероприятие было безвредно для природы, то действует законодательно установленная в нашей стране презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, чем и следовало руководствоваться, когда кому-то пришла в голову идея провести фейервек в Строгинской пойме», — подчеркнула Морозова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Книги рекордов Гиннесса вручил мэру Москвы Сергею Собянину два сертификата о рекордах, зарегистрированных на Международном фестивале «Круг света». На это градоначальник ответил, что мэрия во время подготовки к световому шоу к рекордам не стремилась.

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