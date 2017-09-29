Ярославль, 29 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В четверг, 28 сентября состоялась конференция местного отделения партия «Единая Россия» города Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

Одним из основных вопросов стали выборы кандидата от «Единой России» в председатели муниципалитета города Ярославля. Как уже сообщало ИА REGNUM, согласованной кандидатурой на должность руководителя представительного органа назывался 38-летний секретарь городского отделения «Единой России» Артур Ефремов. В качестве его заместителей предлагались кандидатуры Александра Дегтярёва и Сергея Калинина.

Интриги на конференции не случилось: по результатам голосования кандидатом в председатели муниципалитета города Ярославля от партии «Единая Россия» стал Артур Ефремов.

Нового председателя муниципалитета Ярославля и его заместителей депутаты изберут на первом заседании представительного органа 5 октября.

Теперь уже практически со стопроцентной вероятностью можно считать, что им будет Артур Ефремов.