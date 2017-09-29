Москва, 29 сентября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Цены на нефть 28 сентября показали волатильную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Поначалу Brent пыталась возобновить подъем после двухдневной коррекции от максимумов 2-летней давности, но на попытках пробоя уровня $58 встретила оффера.

the3cats Нефть

«Волна фиксации прибыли отбросила актив под отметку $57. И хотя к концу дня котировки нивелировали потери, практически вернувшись на исходные позиции, нарушение целостности уровня $57 говорит о рисках развития медвежьей коррекции», — сказал эксперт.

По его мнению, помимо дефицита драйверов для внятного укрепления, фактором давления на черное золото послужили известия из США. Согласно официальным данным, на прошлой неделе Штаты экспортировали 1,5 млн баррелей нефти в сутки, что является рекордным значением с начала ведения исследований в 1993 году. Прирост составил более 60%.

Продолжает увеличиваться и добыча — на минувшей неделе показатель вырос на 37 баррелей в сутки — до 9,55 млн баррелей в сутки.

«Эти цифры заставили игроков вспомнить об оперативности сланцевой отрасли США, которая демонстрирует все большую гибкость в ответ на динамику цен. Так, недавний подъем котировок подтолкнул сланцевиков к повышению активности, что не может не волновать участников рынка, которые только начали радоваться сокращению мирового предложения и росту спроса», — отметил Салас.

Впрочем, отыграв этот фактор, Brent может снова попытаться расти. Особенно ввиду возвращения продаж доллара, который 28 сентября снизился по всему спектру рынка.

«С технической точки зрения активу необходимо вернуться выше уровня $58 и закрепиться над этой зоной. Тогда можно будет говорить о продолжении бычьего рынка. В противном случае будет получен сигнал формирования среднесрочной вершины по Brent», — считает эксперт.

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