Москва, 29 сентября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. На открытии торгов 28 сентября рубль обновил сентябрьский минимум, но затем перешел в наступление и даже вышел на положительную территорию по итогам сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Доллар и евро подешевели внутри дня на 0,5% и 0,2% — до 57,91 рубля и 68,21 рубля соответственно. Таким образом, американская валюта снова вернулась под отметку 58 рублей.

«Рубль абстрагировался от смешанных сигналов с рынка нефти, где Brent никак не может определиться с краткосрочным вектором дальнейшего движения. Ключевым драйвером возвращения спроса на валюту послужила фиксация прибыли по длинным долларовым позициям после трех дней повсеместного ралли», — отметил эксперт.

Быки по доллару были слишком активны в первой половине недели, и коррекция выглядела вполне логично, тем более что все позитивные факторы на данном этапе отыграны. Такое положение дел вкупе с последним днем налоговых выплат закономерно поддержали нашу валюту.

«Детали плана налоговой реформы обнародованы, и теперь настало время для оценки перспектив реализации этой инициативы и ее последствий. И здесь все отнюдь не безоблачно», — полагает Ковалев.

Во-первых, далеко не факт, что план найдет отклик в лагере демократов. Во-вторых, предложение Трампа поднимает вопрос с дефицитом бюджета — за счет чего будет финансироваться масштабное снижение налоговой нагрузки? Пока неясно. В свете этой неопределенности у доллара сейчас немного шансов на возобновление роста, пояснил он.

«Соответственно, у рубля есть все шансы продолжить начатое и увести котировки пары еще ниже под отметкой 58 рублей. Такой сценарий может реализоваться, если сегодняшние данные по личным доходам и расходам в США не окажутся гораздо выше прогнозов», — считает эксперт.

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