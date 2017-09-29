Барнаульцы стали чаще умирать
Барнаул, 29 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения Барнаула за 8 месяцев 2017 года, свидетельствующие об ухудшении демографической ситуации в Барнауле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с начала года число родившихся снизилось на 607 человек, тогда как умерших стало на 183 человека больше.
«В расчете на 1000 человек населения, показатель рождаемости составил 12,1 смертности — 11,6. Естественный прирост населения города составил 207 человек. Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) за этот же период снизился на 9,0% (12,1), коэффициент смертности увеличился на 3,6% (11,6)», — пояснили статистики.
1) Показатели месячной оперативной отчетности переведены в пересчете на год2) На 1000 родившихся живыми
Вместе с тем отмечается, что показатели рождаемости населения краевого центра всё равно выше среднекраевого уровня (на 10,0%), а показатели смертности — ниже (на 18,9%).
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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Барнауле отмечено снижение показателей рождаемости и смертности: число родившихся уменьшилось на 321 человека, а число умерших — на 452 человека. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составлял тогда 13,2, смертности — 11,1. Естественный прирост населения города составил 1531 человек.