Барнаул, 29 сентября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Алтайкрайстат опубликовал данные о естественном движении населения Барнаула за 8 месяцев 2017 года, свидетельствующие об ухудшении демографической ситуации в Барнауле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с начала года число родившихся снизилось на 607 человек, тогда как умерших стало на 183 человека больше.

Светлана Шаповалова Барнаульское кладбище во Власиха

«В расчете на 1000 человек населения, показатель рождаемости составил 12,1 смертности — 11,6. Естественный прирост населения города составил 207 человек. Коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) за этот же период снизился на 9,0% (12,1), коэффициент смертности увеличился на 3,6% (11,6)», — пояснили статистики.

1) Показатели месячной оперативной отчетности переведены в пересчете на год2) На 1000 родившихся живыми

Вместе с тем отмечается, что показатели рождаемости населения краевого центра всё равно выше среднекраевого уровня (на 10,0%), а показатели смертности — ниже (на 18,9%).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Барнауле отмечено снижение показателей рождаемости и смертности: число родившихся уменьшилось на 321 человека, а число умерших — на 452 человека. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составлял тогда 13,2, смертности — 11,1. Естественный прирост населения города составил 1531 человек.