Москва, 29 сентября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Создатели «Матильды» сами виноваты в скандале, который разгорелся вокруг фильма, заявил Никита Михалков во время открытия киноклуба Академии кинематографического и театрального искусства.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Михалина Ольшанска

По словам Михалкова, режиссеру фильма не стоило показывать «человека, причисленного к лику святых», в обычных бытовых условиях. Как считает Михалков, за такие вещи «кино мстит по-страшному».

«На мой взгляд, нельзя погружать в бытовые условия человека, причисленного, как мученика, к лику святых. Ты должен понимать, что этого делать не надо. Если делаешь, то жаловаться не надо», — говорит режиссер.

В фильме Алексея Учителя идет речь о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты Госдумы посетили закрытый показ фильма «Матильда» и остались довольны картиной.

Большинство законодателей не увидели повода для скандала, отметив, что в картине Николай II изображен обычным человеком, что заставляет зрителя посмотреть на императора другими глазами.