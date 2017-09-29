Москва, 29 сентября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Режиссер Алексей Учитель оценил впечатление, которое его скандальный фильм «Матильда» произвел на депутатов Госдумы после закрытого просмотра в ГУМе, как «сверхблагоприятное». Учитель заявил журналистам, что не услышал «ни одного отрицательного» момента.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Государь

Тем не менее, считает режиссер, точку в истории с фильмом ставить рано, поскольку те депутаты, которые были против ленты, пойдут до конца.

«Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством», — заключил Учитель.

Посетившие предпремьерный показ депутаты также поделились впечатлениями. По словам первого зампреда комитета по культуре Елены Драпеко («Справедливая Россия»), фильм красивый, хорошо поставленный и прекрасно сыгранный.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») выразил недоумение по поводу различных нападок на «Матильду», также заявив, что фильм «замечательный». «Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может», — цитирует Емельянова ТАСС.

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Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что пытался найти какую-либо неприличную форму, которая могла бы оскорбить чувства верующих, но не нашел. Он напомнил, что провел много времени, обсуждая и готовя проект закона о защите чувств верующих».

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что в фильме есть исторические ошибки, хоть и незначительные. С художественной точки зрения претензий к фильму нет, но он точно «не стоит того шума, который поднят вокруг него».

Ничего оскорбительного в фильме ранее не нашли и зрители, посетившие предпремьерные показы во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Зрители, посмотревшие фильм, не увидели повода для скандала. В Новосибирске его назвали «красивым».

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Есть и другие мнения. Так, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов, который картину в ГУМе не смотрел, заявил, что канва фильма носит дурной вкус, а сама лента построена «на неправде».

Такого же мнения придерживается епископ Тихон Шевкунов, заявивший, что сюжет и сценарий фильма построены на неправде. Причем измышления касаются частной жизни Николая II, его отношений с супругой. Эту тему даже в советское время не подвергали искажениям в угоду идеологической конъюнктуре уважающие себя исследователи, напомнил епископ.

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, ей присвоен рейтинг «16+».

Ввиду внезапно обострившейся обстановки вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда» ИА REGNUM провело опрос об отношении к нему граждан, а также о ситуации, фильм окружающей.

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За неполные пять дней на вопросы ИА REGNUM ответили почти 18 тыс. человек — это свидетельствует о большом интересе людей к предмету исследования или о большой обеспокоенности проблемами вокруг фильма. Что же так волнует общество?