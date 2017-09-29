* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 29 сентября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Глава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь оказаться живым: группировка опубликовала 28 сентября аудиозапись, которую якобы сделал их лидер Абу Бакр аль-Багдади, пишет Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Запрещенная организация

Аудиозапись была распространена в интернете через пропагандистский ресурс группировки «Аль-Фуркан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если говорить о темах, которые освещались в аудиозаписи, то можно сделать предположение, что аль-Багдади жив и находится в курсе происходящих событий.

Так, в аудиозаписи была затронута тема референдума в Иракском Курдистане и военные неудачи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В послании говорилось, что «ничто не должно отвлекать бойцов джихада».

В настоящее время в Пентагоне пытаются установить подлинность аудиозаписи.

Напомним, охота за лидером террористической группировки активно ведется с 2014 года. За это время СМИ его уже несколько раз, с подачи военных, хоронили.

Как сообщало ИА REGNUM, «седьмая смерть» аль-Багдади наступила 28 мая 2017 года в результате бомбового удара российских самолетов под Раккой. Об этом объявлено российским Министерством обороны.